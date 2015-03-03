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مصادر: مقتل 10 حوثيين وإصابة 5 في انفجار سيارة مفخخة

3/3/2015

صورة أرشيفية لتفجير بسيارة مفخخة باليمن

أعلنت مصادر أمنية يمنية أن مهاجمين انتحاريين قتلا العشرات من المقاتلين الحوثيين في وسط اليمن ، وأكدت الخبر مصادر طبية، مشيرة إلى أن 10 حوثيين قتلوا  وأصيب 5 في هجوم بواسطة سيارة مفخخة الثلاثاء وقد أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع  في مدينة البيضاء في وسط اليمن.

وفي بيان بثته عبر موقع تويتر، أكدت جماعة "أنصار الشريعة"،  المنتمية لتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم على تجمع للميليشيات الحوثية  في البيضاء، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وكانت مصادر قبلية أعلنت في وقت سابق، الثلاثاء، عن اشتباكات بين الحوثيين ومسلحين سنة يدعمهم عناصر القاعدة، ما أدى إلى مقتل 32 بينهم 25 من الحوثيين، لكن لم يتسن تأكيد هذه الحصيلة من مصادر رسمية أو مستقلة.

إلى ذلك، قتل 3 جنود يمنيين، وأصيب 2 آخران بجروح الثلاثاء في انفجار عبوة زرعها عناصر من القاعدة في محافظة حضرموت بجنوب شرق البلاد.

وقال المصدر إن العبوة انفجرت لدى مرور مركبة للجيش بالقرب من منطقة القطن في حضرموت التي تعد من أبرز معاقل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب. وغالباً ما تستهدف القاعدة قوات الجيش والأمن في اليمن.

 

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