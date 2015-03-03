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غرامة ألف يورو لصحفي الجزيرة لإطلاقه طائرة بدون طيار

3/3/2015

تغريم صحفي بالجزيرة الف يورو لإطلاقه طائرة دون طيار

قضت محكمة فرنسية الثلاثاء بفرض غرامة قدرها ألف يورو على صحفي قناة الجزيرة الذي أطلق بدون تصريح طائرة دون طيار فوق العاصمة باريس التي تشهد منذ شهور انتهاكات مماثلة لم تتمكن الشرطة حتى الأن من تحديد مرتكبيها, كما أمر القضاة بمصادرة الطائرة التي كانت بحوزته.

وكان الصحفي البريطاني تريستان ريدمان (34 عاما) واثنان من زملائه قد تم احتجازهم رهن التحقيق في 25 فبراير لقيامهم باستخدام طائرة بدون طيار في غابة "بولونيا" غرب باريس, وذلك قبل أن يتم الإفراج عنهم على أن يمثل واحد منهم أمام المحكمة.

يشار إلى أن اعتقال الصحفيين الثلاثة جاء بعد ليلتين متتاليتين شوهدت خلالهما طائرات دون طيار مجهولة تحلق فوق العاصمة الفرنسية, إلا أن الشرطة استبعدت أي صلة لهم بذلك ولم تتضح حقيقتها حتى اليوم .

وقد شوهدت الطائرات فوق مقر الجمعية الوطنية ومتحف “الانفاليد” العسكري وفوق ساحة الكونكورد القريبة من السفارة الأمريكية وفوق عدد من مداخل ضواحي باريس.

يذكر أن فرنسا قد شهدت خلال الشهور الماضية عشرات الطلعات الجوية بطائرات من دون طيار على مواقع حساسة, وحلقت طائرات مجهولة الهوية فوق المحطات النووية والمنشآت العسكرية, وحتى القصر الرئاسي الفرنسي

 

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