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صحيفة: إنشاء مختبر للكشف على أطعمة "أردوغان" بقصره الفخم

3/3/2015

رجب طيب أردوغان – الرئيس التركي

نقلت صحيفة حرييت الثلاثاء عن الطبيب الشخصي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن "السلطان الجديد" كما يلقبه منتقدوه سيكون محاطا بالحماية من أي خطر تسمم بفضل مختبر سيبنى في قصره الفخم.

وقال الطبيب المتخصص جودت اردول النائب أيضا عن حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي "إن الاعتداءات لا تتم من الآن فصاعدا بواسطة الأسلحة بل بواسطة الطعام".

وأضاف اردول "سيقام مختبر أيضا في القصر بغية درء أي هجوم سمي أو كيميائي أو إشعاعي أو بيولوجي قد يستهدف شخص رئيس الدولة التركية البالغ من العمر 61 عاما عن طريق الاطعمة والمشروبات.

وأكد الطبيب أنه لم يرصد أي هجوم من هذا النوع حتى الآن في المجمع الرئاسي الفخم الفسيح الواقع عند تخوم أنقرة حيث يعمل فريق من خمسة أطباء على مدى الأربع وعشرين ساعة .

وقصر أردوغان الضخم الجديد المؤلف من أكثر من ألف غرفة والذي بني على طراز يمزج بين الهندسة المعمارية السلجوقية والعثمانية، هو في صلب جدل كبير بسبب نمط العيش الذي يتبعه الرجل القوي في تركيا.

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