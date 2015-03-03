"المنحل" يعين حفتر قائداً للجيش، و"الفرقاء" في المغرب الخميس

المؤتمر الوطني العام بليبيا (الجزيرة)

أعلن المؤتمر الوطني موافقته على العودة لاستئناف جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين بالمغرب الخميس المقبل، بعد محادثات أجراها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.

واستدعى المؤتمر الوطني العام "ليون" للاستفسار عن أسباب تأجيل الجلسة التي كان من المزمع عقدها في المغرب الخميس الماضي.

والتقى ليون في وقت سابق أعضاء مجلس النواب المنحل بطبرق حيث وضع المجلس جملة من الشروط للمشاركة في جولات الحوار المقبلة.

فبعد اجتماعات مطولة بين مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون وأعضاء من مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق أمس الأثنين, جاء قرر مجلس النواب الليبي رفع تعليق المشاركة في الحوار الوطني الذي ترعاه بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا على أن يستأنف الحوار بعد غد بالمغرب.

وقال صالح المخزوم رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني "البرلمان" المنتهية ولايته في مؤتمر صحفي الليلة الماضية, بأن المؤتمر بعد اجتماعه مع "ليون", ونتيجة لتعليق مشاركة البرلمان المنعقد في طبرق نتيجة لأحداث تفجيرات القبة, تم الاتفاق مع المبعوث الأممي على استئناف الحوار الوطني الخميس المقبل في المغرب, كما كان مقررا له.

وقد سبق برنادينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة زيارته للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته, زيارة أجراها أمس مع ممثلين عن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق.

يذكر أنه تتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان, بعد سيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في أغسطس الماضي, وإحيائها للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته, وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يلقيا اية اعترافات من المجتمع الدولي.

من ناحية أخرى أعلن البرلمان الليبي المنحل أنه عين اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" قائداً عاماً للجيش الليبي ووافق على ترقيته إلى رتبة فريق.

ويباشر حفتر مهام المنصب عقب أدائه القسم، ومن شأن تعيينه زيادة تعقيدات الوضع السياسي والأمني المتأزم بين البرلمان المنحل وحفتر وأنصاره من جهة، والمؤتمر الوطني العام والمؤسسات المنبثقة عنه من الجهة الأخرى، بكل انعكاسات ذلك على جهود الأمم المتحدة الرامية للوصول لتسوية الصراع المسلح الجاري حالياً في البلاد.

في غضون ذلك أفاد مراسل الجزيرة نقلاً عن مصادر محلية في مدينة بنغازي أن اشتباكات عنيفة اندلعت في الشوارع المؤدية إلى حي سوق الحوت وسط المدينة بين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وكتيبة مشاة البحرية الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر والمدعومة بمدنيين مسلحين.

كما ذكرت المصادر أن اشتباكات أخرى اندلعت في منطقة الصابري شمال بنغازي بين قوات حفتر وقوات مجلس الثوار التي حققت تقدما طفيفا صوب مواقع لقوات حفتر تتمركز قريباً من منطقة السلماني المجاورة.

وأكدت المصادر أيضاً أن قائداً عسكرياً بقوات حفتر وصفته بالبارز يدعى "أحميدة البرغثي" لقي مصرعه مع اثنين آخرين من الجنود في انفجار لغم أرضي بمنطقة بنينا المتاخمة لبنغازي من جهة الجنوب الشرقي.