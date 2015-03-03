التحالف ينفذ 9 ضربات جوية جديدة بسوريا والعراق

إحدى غارات التحالف الدولي على التنظيم بسوريا (Getty)

قال الجيش الأميركي إن الولايات المتحدة وشركاءها في الائتلاف نفذوا أربع ضربات جوية ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وخمس ضربات في العراق يومي الأحد والاثنين.

وفي بيان صدر الاثنين قالت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات الجوية إن احدى الضربات الجوية قرب دير الزور في سوريا أصابت مركزا لتجميع النفط الخام. وشنت الضربات الأخرى قرب كوباني وأصابت أهدافا من بينها وحدة تكتيكية تابعة لتنظيم الدولة.

وفي العراق أصابت ضربات جوية قرب بلدات الأسد وباجي وكركوك وحدات تكتيكية ونقاط تفتيش ومواقع قتالية وزوارق ومركبات. ووفقا للبيان دمر موقع قتالي لتنظيم الدولة قرب الموصل بينما أصيب مجمع قرب بلدة رواح.

من جهة أخرى وفي سياق الحرب على تنظيم الدولة في العراق وسوريا أعلن الجنرال الأميركي جون آلن منسق التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الاثنين أن الولايات المتحدة "ستحمي" مقاتلي المعارضة السورية الذين ستدربهم وتسلحهم بعد تدريبهم ودفعهم لميادين القتال.

وقال الجنرال آلن أمام مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" في واشنطن "لدينا مشروع واضح لتدريبهم وتجهيزهم بأحدث الأسلحة ولكن أيضا لحمايتهم عندما يحين الوقت".

الجنرال آلن إبان خدمته بأفغانستان (أرشيف-EPA)

وردا على سؤال عما إذا كانت حماية هؤلاء المقاتلين يمكن أن تتم من خلال فرض منطقة حظر جوي قال الجنرال آلن أن "كل هذه الخيارات جاري بحثها"، وشدد الجنرال الأميركي على أنه "من المهم ألا يفكر أحد بأننا لن ندعم هؤلاء المقاتلين".

وقد أعرب الجنرال آلن عن "مفاجأته السارة" بعدد السوريين الذين انضموا لبرنامج التدريب الذي وضعته الولايات المتحدة.

وكان البنتاغون أعلن الجمعة أن تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة سيبدأ "في غضون أربعة إلى ستة أسابيع".

وبعد أشهر من النقاشات الشاقة وقعت واشنطن وانقرة في 19 فبراير اتفاقا لتدريب عناصر سورية معارضة معتدلة في قاعدة تركية وتزويدهم بالمعدات العسكرية.

وتركز الخلاف بين واشنطن وأنقرة حول هذا البرنامج على تحديد العدو الذي يتعين على هؤلاء المقاتلين السوريين التركيز على قتاله، ففي الوقت الذي تريد فيه واشنطن تدريب هؤلاء المعارضين في إطار حربها على تنظيم الدولة، فإن أنقرة "التي تعتبر الرئيس السوري بشار الأسد عدوها اللدود" تريدهم أن يقاتلوا القوات النظامية السورية والجهاديين في وقت واحد وبنفس القوة.

ومن المقرر أن ينتشر في تركيا والسعودية وقطر ما مجموعه ألف جندي أميركي للمساعدة في تدريب مقاتلين من المعارضة السورية المعتدلة لإرسالهم لاحقا إلى سوريا لقتال تنظيم الدولة الإسلامية. ووصل إلى المنطقة حتى الآن حوالى مائة مدرب أميركي للقيام بهذه المهمة.