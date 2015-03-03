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البنتاجون: لا غطاء جوي للتحالف خلال عملية استعادة "تكريت"

3/3/2015

قوات برية عراقية ومعدات تستعد للهجوم على تكريت

ذكرت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة لا توفر الضربات الجوية للمساعدة في الهجوم المضاد الذي تشنه الحكومة العراقية لاستعادة مدينة تكريت من أيدي عناصر تنظيم  الدولة .

وأشارت القائدة بالبحرية الأمريكية إليسا سميث في تصريحات نقلتها صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية  إلى أن هذه العملية تخص العراق وقالت إن "الولايات المتحدة لم توفر ضربات جوية لدعم العملية. على حسب علمي, لم يطلب العراقيون القيام بذلك. وكل ضرباتنا الجوية تجري بالتنسيق مع العراقيين" .

وأشارت الصحيفة إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شن آلاف الضربات الجوية منذ شهر أغسطس الماضي بهدف إضعاف تنظيم الدولة  لكن في هذه الحالة يترك الطائرات العراقية تقوم بالقصف.

وأوضحت الصحيفة أنه عقب فشل محاولتين على الأقل خلال الأشهر الأخيرة للسيطرة على تكريت, حشدت العراق قوة أكبر بكثير قوامها 25 ألف فرد من أجل أكبر هجوم مضاد تشنه حتى الآن لاستعادة السيطرة على تكريت, مسقط رأس صدام حسين.

ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كانت قد أعلنت أن الهجوم برسالة سلام للسنة العراقيين الذين انضموا لتنظيم الدولة  حيث دعتهم إلى ترك التنظيم والفوز بعفو.

وأضافت الصحيفة أن المدينة كانت قد أظهرت مقاومة كبيرة للاحتلال الأمريكي وأوى إليها عدد من خلايا تنظيم “القاعدة” الإرهابية التي انبثق عنها تنظيم الدولة.

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