اشتباكات ببنغازي والمؤتمر الوطني يدين هجوم مطار طرابلس

طائرات تابعة لقوات حفتر

لقي اثنان من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مصرعهما، وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة الهوّاري غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات استـُـخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وذكرت مصادر أخرى أن قذيفتي هاون عشوائيتين سقطتا داخل مبنى البحث الجنائي بمنطقة الحدائق جنوب بنغازي دون وقوع ضحايا.

في السياق ذاته، ندد المؤتمر الوطني العام في ليبيا بالغارة التي شنها طيران حفتر أمس على مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، ووصفها بـالعمل الإرهابي.

لكنّ المؤتمر أعلن استمراره في الحوار رغم ذلك.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت أن الجولة القادمة من الحوار السياسي ستنعقد هذا الأسبوع في المغرب وذلك بعد موافقة جميع الأطراف على المشاركة فيها.

كما نقل مراسل الجزيرة عن وزير النفط الليبي أن محيط حقلي المبروك والباهي جنوب شرق مدينة سرت، يشهد توترا أمنياً.

وقال وزير النفط إن المنطقة شهدت اشتباكات بين قوات فجر ليبيا ومجموعة مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

واضاف الوزير أن الحقلين خاليان حالياً بعد انسحاب العاملين فيهما جراء الاشتباكات التي توقفت بسبب نقص الذخيرة.

وقال مصدر في مطار معيتيقة في وقت سابق إن الضربات أصابت منطقة قرب مدرج اقلاع وهبوط الطائرات ولكن لم تسبب أي أضرار كبيرة.