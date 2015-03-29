وزير الخارجية اليمني: لا حوار مع الحوثيين قبل تسليم أسلحتهم

وزير الخارجية اليمني رياض ياسين

(رويترز)

رفض وزير الخارجية اليمني أي حوار مع الحوثيين قبل تسليم أسلحتهم، بينما تتواصل منذ الخميس الضربات الجوية التي يشنها تحالف عربي على مواقع الحوثيين في اليمن بقيادة السعودية.

وقال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين في مؤتمر صحافي في شرم الشيخ (الأحد) حيث اختتمت القمة العربية الدورية إنه لن تجري "مفاوضات أوحوار (مع الحوثيين) ما دامت الحكومة الشرعية لم تستعد السيطرة على كل الأراضي اليمنية".

وبعدما سيطروا على العاصمة صنعاء، واصل المتمردون الحوثيون تقدمهم إلى عدن، كبرى مدن الجنوب ومعقل الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وغادر هادي مصر (السبت) بعدما حضر القمة متوجها إلى الرياض. وقال وزير الخارجية اليمني ان هادي لن يعود الى اليمن في الوقت الحاضر. و (الأحد) أضاف ياسين "ليكون هناك حوار مع الحوثيين، ينبغي أولا أن يسلموا أسلحتهم ويعيدوا الأسلحة التي استولوا عليها من مخازن الجيش". وتابع "نحن لم نرفض أبدا أن يكون هناك حوار سياسي لكن من يأتي للحوار السياسي لا يأتي ووراءه قوة عسكرية".

وأشاد ياسين بعملية "عاصفة الحزم" العسكرية التي تقودها المملكة السعودية قائلا إنها "حققت غطاء جويا ومنعت الطائرات التي يمتلكها الحوثيون من قصف عدن" ويغادر ياسين شرم الشيخ متوجها إلى الرياض.