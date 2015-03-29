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"عاصفة الحزم" تستهدف مواقع للحوثيين بمنطقة "علب"

29/3/2015
 مقاتلون تابعون لجماعة الحوثي

تواصلت لليوم الرابع على التوالي غارات عاصفة الحزم في اليمن، واستهدفت مساء أمس وفجر اليوم الأحد مواقع للحوثيين في منطقة "علب" ومخازن أسلحة في "جبل كهلان" في صعدة شمال البلاد إضافة إلى معسكري القوات الخاصة وقوات الاحتياط بصنعاء.

كما أكدت مصادر للجزيرة أن الغارات استهدفت مواقع الحوثيين في منطقة جبل حبش واللواء خمسة وعشرين في مدينة عبس على الحدود السعودية.

وقالت المصادر إن الحوثيين ينقلون دبابات وأسلحة من اللواء مئةٍ وثلاثة وثلاثين في صعدة باتجاه الحدود مع السعودية وأنهم نصبوا مدافع على الحدود مع جازان بالسعودية.
وأضافت المصادر أن مسلحي اللجان الشعبية دمروا دبابتين ما أدى إلى مقتل ستة مسلحين موالين للحوثيين والرئيس المخلوع مع استمرار الاشتباكات في مطار عدن ومحيطه بين اللجان الشعبية وقوات موالية للحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أن هجوما وقع في منطقة القاعدة بمحافظة إب على تعزيزات عسكرية للحوثيين كانت في طريقها الى تعز.

كما قــُتل عشرات من الحوثيين إثر استهداف طائرات عاصفة الحزم الكتيبة الخامسة والستين للدفاع الجوي في الحديدة.

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