البرازيل تهزم تشيلي في ملعب الإمارات بلندن

منتخب البرازيل

حقق منتخب البرازيل ثامن فوز على التوالي بعد نهائيات كأس العالم 2014 لكرة القدم، عندما هزم نظيره التشيلي بهدف من دون رد، حمل توقيع لاعبه روبرتو فيرمينو في مباراة ودية أقيمت في ملعب الإمارات اللندني التابع لنادي أرسنال يوم الأحد.

وأحرز لاعب هوفنهايم الألماني فيرمينو والذي شارك بديلا في الدقيقة 61 هدف بلاده والمباراة في الدقيقة 73 بعدما انطلق في اتجاه مرمى المنافس وبكل براعة تجاوز حارس مرمى تشيلي كلاوديو برافو قبل أن يرسل الكرة بكل ثقة إلى داخل الشباك الخالية.

وفشل أشهر لاعبين في المباراة البرازيلي نيمار ونجم تشيلي أليكسيس سانشيز في هز الشباك طوال المباراة التي شهدت الكثير من المخالفات والالتحامات القوية.

وفازت البرازيل التي هزمت فرنسا 3-1 في الأسبوع الماضي في جميع المباريات الثماني التي خاضتها تحت قيادة المدرب دونغا بعد أن احتلت المركز الرابع في نهائيات كأس العالم التي استضافتها في العام الماضي.

وبهذا تكون البرازيل خسرت سبع مرات فقط خلال 70 مباراة خاضتها في مواجهة تشيلي منافستها في أمريكا الجنوبية والتي ستستضيف البطولة القارية (كوبا أمريكا) في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت البرازيل أخرجت تشيلي من دور 16 في كأس العالم بعد الفوز عليها بركلات الترجيح 3-2 وهو أخر لقاء بين الفريقين.

وظهرت علامات الإحباط على نيمار في المراحل الأولى من المباراة بعد تعرضه لمراقبة لصيقة من جانب دفاع تشيلي المستميت. كما لم يسمح لاعبو البرازيل أيضا لسانشيز لاعب أرسنال بالاقتراب من منطقة جزاء فريقهم رغم محاولاته.