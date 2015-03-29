البث الحي
منوعات

البرازيل تهزم تشيلي في ملعب الإمارات بلندن

29/3/2015

منتخب البرازيل

حقق منتخب البرازيل ثامن فوز على التوالي بعد نهائيات كأس العالم 2014 لكرة القدم، عندما هزم نظيره التشيلي بهدف من دون رد، حمل توقيع لاعبه روبرتو فيرمينو في مباراة ودية أقيمت في ملعب الإمارات اللندني التابع لنادي أرسنال يوم الأحد.

وأحرز لاعب هوفنهايم الألماني فيرمينو والذي شارك بديلا في الدقيقة 61 هدف بلاده والمباراة في الدقيقة 73 بعدما انطلق في اتجاه مرمى المنافس وبكل براعة تجاوز حارس مرمى تشيلي كلاوديو برافو قبل أن يرسل الكرة بكل ثقة إلى داخل الشباك الخالية.

وفشل أشهر لاعبين في المباراة البرازيلي نيمار ونجم تشيلي أليكسيس سانشيز في هز الشباك طوال المباراة التي شهدت الكثير من المخالفات والالتحامات القوية.

وفازت البرازيل التي هزمت فرنسا 3-1 في الأسبوع الماضي في جميع المباريات الثماني التي خاضتها تحت قيادة المدرب دونغا بعد أن احتلت المركز الرابع في نهائيات كأس العالم التي استضافتها في العام الماضي.

وبهذا تكون البرازيل خسرت سبع مرات فقط خلال 70 مباراة خاضتها في مواجهة تشيلي منافستها في أمريكا الجنوبية والتي ستستضيف البطولة القارية (كوبا أمريكا) في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت البرازيل أخرجت تشيلي من دور 16 في كأس العالم بعد الفوز عليها بركلات الترجيح 3-2 وهو أخر لقاء بين الفريقين.

وظهرت علامات الإحباط على نيمار في المراحل الأولى من المباراة بعد تعرضه لمراقبة لصيقة من جانب دفاع تشيلي المستميت. كما لم يسمح لاعبو البرازيل أيضا لسانشيز لاعب أرسنال بالاقتراب من منطقة جزاء فريقهم رغم محاولاته.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)