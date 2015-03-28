ملك السعودية: الحملة العسكرية باليمن مستمرة حتى تحقق أهدافها

القمة العربية بشرم الشيخ

عقدت في القاهرة اليوم وقائع القمة العربية و التي قال فيها الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية يوم السبت إن الحملة العسكرية العربية بقيادة بلاده ضد الحوثيين في اليمن ستستمر حتى تحقق أهدافها.



وقال سلمان في كلمة في افتتاح القمة العربية بمنتجع شرم الشيخ المصري "سوف تستمر عاصفة الحزم حتي

تتحقق جميع الاهداف وينعم الشعب اليمني بالامن والاستقرار.

وأضاف أن "العدوان الحوثي" في اليمن يشكل تهديدا كبيرا لأمن المنطقة العربية.



من ناحية أخرى قال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمام القمة العربية في منتجع شرم الشيخ المصري يوم السبت إن الطريقة الوحيدة للحيلولة دون صراع طويل في اليمن هي عبر مفاوضات بواسطة المنظمة الدولية.

وأضاف "المفاوضات -بوساطة مبعوثي الخاص جمال بنعمر والتي يعززها مجلس الأمن- ما زالت هي الفرصة الوحيدة حتى لا يطول الصراع."



هذا و قد قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاحه للقمة إن بلاده ترحب بقرار وزراء الخارجية العرب بتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة العربية.



وقال السيسي ايضا في افتتاح القمة العربية التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ المصري "ترحب مصر… بتشكيل قوة عربية مشتركة لتكون أداة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن العربي."