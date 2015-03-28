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"عاصفة الحزم" تعلن نجاح الجزء الأول من العمليات العسكرية

28/3/2015

العميد ركن أحمد عسيري

أعلنت قيادة التحالف لـ "عاصفة الحزم"  نجاح الجزء الأول من العمليات العسكرية، بعد مضي ثلاثة أيام من  انطلاقها، وهو إعطاب جميع طائرات ميليشيات الحوثي، وقطع مراكز  الاتصالات، مؤكدة أنه إذا تطلب الموقف تدخلا بريا سيتم تقييم الوضع  والتصرف، .

وقال مستشار وزير الدفاع السعودي المتحدث الرسمي لقيادة تحالف دول  الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن، العميد ركن أحمد عسيري في مؤتمر صحافي  اليوم في الرياض "لم يعد هناك طائرات للحوثيين ولا مراكز اتصالات".

وأكد عسيري أن التحالف مستمر في استهداف قواعد الصواريخ، وكذلك التجمعات  المسلحة على الحدود السعودية، ومخازن الذخيرة والقوات الحوثية، معلنا في  الوقت ذاته استهداف قوات التحالف أحد قادة الحوثيين اليوم.

وشدد العميد الركن على أنه  تم تحييد المضادات الأرضية والسيطرة على أجواء اليمن في أول 15 دقيقة. وقال العسيري "لن نسمح بأي حشد حوثي على الحدود ولن نسمح لأي أحد بإمداد الحوثيين بأسلحة"

أضاف العسيري أن الميليشيات الحوثية تتحصن داخل التجمعات السكانية وتقصف منازل المواطنين بالهاون لإلصاق العملية بالتحالف نقوم بكل التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على حياة المدنيين.

وأشار إلى أن القوات البحرية أجلت من صنعاء دبلوماسيين من 12 جنسية.  وذكر أن التحالف مستمر في استهداف قواعد الصواريخ.

يذكر ان السعودية اعلنت عن انطلاق  عملية عاصفة الحزم لمواجهة مجموعات  الحوثيين في اليمن بناء على طلب رئيسها عبدربه منصور  هادي للقضاء على  الانقلاب الحوثي الذى سيطر على معظم مفاصل الدولة بالقوة المسلحة .

في سياق متصل بالأزمة في اليمن قال وزير خارجية اليمن رياض ياسين السبت إن الأمر قد يتطلب الاستعانة بقوات برية في المرحلة القادمة من العملية التي تقودها السعودية ضد مقاتلي الحوثي المتحالفين مع إيران في اليمن.

وسئل ياسين خلال القمة العربية المنعقدة في مصر عما اذا كان الامر سيتطلب نشر قوات برية فقال للصحفيين إن هذا أمر محتمل جدا. وقال ياسين أيضا إن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيبقى في عاصمة عربية إلى ان تسمح الأوضاع بعودته للوطن.

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