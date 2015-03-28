تونس تتوقع مشاركة دولية كبيرة في مسيرة "لا للإرهاب"

تونسيون يضيؤون الشموع مقابل متحف باردو

قال المتحدث باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي إن تونس تتوقع مشاركة دولية واسعة في المسيرة المزمعة يوم الأحد في العاصمة تونس. وأفاد المتحدث أن عددا من الرؤساء ورؤساء حكومات أكدوا حتى الآن مشاركتهم في المسيرة بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والرئيس البولندي برونيسلاف كوموروفسكي والرئيس الغابوني علي بانجو ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي ورئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال.

وقال السيناوي "الوفد الفرنسي سيكون ضخما وسيضم إلى جانب رئيس الجمهورية رئيس البرلمان كلود برتولون ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية اليزابيت ايجو".

كما ستسجل المسيرة حضور المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية ورئيس البرلمان العربي وعدة شخصيات برلمانية أخرى.

و أضاف السيناوي أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اعتذرت عن المشاركة في المسيرة وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم إن ميركل كان من المقرر أن تشارك في المسيرة المناهضة للإرهاب لكنها اعتذرت عن الحضور خلال مكالمة هاتفية للرئيس الباجي قايد السبسي. وأضاف "نتفهم ذلك في هذا الظرف بسبب حادث الطائرة الألمانية". وأكد في المقابل حضور وزير الداخلية الألماني إلى جانب أيضا وزير الخارجية الاسباني.

وتأتي المسيرة عقب الهجوم الذي استهدف في 18 آذار/مارس الجاري متحف باردو المجاور لمقر البرلمان وأوقع 23 قتيلا بينهم 20 سائحا من جنسيات مختلفة، وهي أكبر حصيلة من القتلى في تاريخ العمليات الارهابية بتونس.

وكان الرئيس التونسي السبسي حث التونسيين في كلمة له أمس من أجل المشاركة بقوة في المسيرة يوم الأحد للتنديد بالإرهاب والتأكيد على الوحدة الوطنية.

وستكون مسيرة تونس على خطى مسيرة "الجمهورية" في باريس ضد الارهاب في أعقاب الهجوم الارهابي على مقر صحيفة "شارلي إبدو" في السابع من كانون ثان/يناير الماضي والذي أوقع 12 قتيلا من بينهم رسامان مشهوران في الصحيفة.

وستنطلق المسيرة الأحد عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي من ساحة باب سعدون وسط العاصمة لتسلك شارع 20 آذار/مارس الذي يمتد على مسافة 3 كيلومترات تقريبا، وتفضي الى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان ثم تنتهي عند مدخل متحف باردو المجاور له.

وأعيد فتح المتحف رسميا الثلاثاء واقتصر على حفل شمل عروضا موسيقية للأطفال و اوركسترا في بهو المتحف أمام جمهور بينهم سياسيون وضيوف أجانب وإعلاميون .

وتسعى تونس عبر المسيرة الدولية إلى حشد دعم دولي وتجنب أكثر ما يمكن تأثيرات كارثية على ما تبقى من الموسم السياحي الحيوي للاقتصاد التونسي والذي يشغل قرابة 400 ألف عامل ويساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالي.