تحالف دعم الشرعية يطالب القمة العربية بعدم الكيل بمكيالين

شعار تحالف دعم الشرعية

طالب تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر في بيان جديد له القمة العربية بعدم الكيل بمكيالين، قائلا إن شرعية الرئيس محمد مرسي ليست أقل من شرعية رئيس اليمن، وإن انقلاب الحوثيين بخلفيته الإيرانية المرفوضة ليس أقل خطرا من الانقلاب العسكري بمصر، على حد وصف البيان .

وأضاف البيان "إن المنطقة العربية لا تريد حروب مصالح تدفع الشعوب الفقيرة المظلومة ثمنها، ولا تريد تدخلا إيرانيا شيعيا مرفوضا، ولكن تريد احترام إرادة شعوبها الحرة ووحدة وسيادة البلاد العربية، وذهاب الانقلابات بلا رجعة، فالانقلابات هى أساس كل ماتعانيه المنطقة الآن من ضعف وتخبط وتشرذم ".

وأكد البيان أن "النظام العربي يحتاج إنهاء انقلاب العسكر بمصر والحوثيين باليمن، وإسقاط نظام المجرم بشار الأسد ودعم الثورة السورية، والإسراع في المصالحة الفلسطينية وإعمار غزة ووقف الطائفية البغيضة في العراق، ودعم ثوار ليبيا والتنبه للخطر الشيعي، وإنهاء الانقسام الذي يدبّ في باقي الوطن العربي" على حد قوله .



وشدد البيان في رسالته للقمة العربية على أن "الشرعية ستنتصر والانقلابات ستزول كما أزيل المخلوع مبارك وعلى عبد الله صالح وبن علي والقذافي" وقال "إن الاستمرار في استعداء الشعوب العربية الفقيرة والمظلومة، ليس طريق نظام عربي قوي راشد ".

ثم ختم البيان بتأكيد أن "الشعوب العربية، وفي القلب منها شعب مصر العظيم، ستبقي ضد الدكتاتورية والانقلابات الغاشمة والظلم، وستبقي الثورة المصرية علي العهد كل يوم تعلم الجميع أنها كانت علي حق، وأن غضبتها ضد الانقلاب كانت حقا سينتصر يوما ما قريبا بعون الله وإرادة المصريين" على حد وصفه.