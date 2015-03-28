السعودية تجلي دبلوماسيين عرب وأجانب من عدن

غرفة عمليات "عاصفة الحزم"

أجلت البحرية السعودية عشرات الدبلوماسيين السعوديين والعرب والأجانب من مدينة عدن جنوبي اليمن إلى مدينة جدة على البحر الأحمر، حسبما أفاد التلفزيون السعودي الرسمي.

وذكر التلفزيون أن القوات البحرية الملكية السعودية نفذت "عملية الإعصار" لإخلاء عشرات الدبلوماسيين، بينهم سعوديون، من عدن" مشيرة إلى أن الدبلوماسيين وصلوا على متن سفينتين الى مدينة جدة، وأفادت مصادر صحفية أن عملية الإجلاء شملت بعثات دبلوماسية عربية وغربية.



يأتي هذا التطور بعد أن أطلقت السعودية، مع دول عربية أخرى، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن وللحفاظ على "شرعية" الرئيس "عبدربه منصور هادي" الذي اتخذ من مدينة عدن الجنوبية معقلا له.



وبالرغم من الضربات الجوية المكثفة على الحوثيين وقوات الجيش الحليفة لهم، والموالية للرئيس السابق "علي عبدالله صالح" ما زالت عدن تشهد مواجهات بين مسلحين حوثيين ومقاتلين مناهضين لهم، كما تستمر المواجهات في محيط مدينة عدن.