استمرار حظر إرسال السلاح لليبيا ومجلس الأمن قلق من انتشاره

مقاتلون تابعون لقوات فجر ليبيا- ارشيف

أبدى مجلس الأمن الدولي، أمس (الجمعة) قلقه من انتشار الأسلحة والذخيرة في ليبيا، في الوقت الذي أبقى فيه حظرا على إرسال الأسلحة إلى ليبيا من دون تغيير وحث الحكومة المعترف بها دوليا على تحسين مراقبتها لأسلحتها.

وكانت حكومة "عبدالله الثني" ومصر قد طلبتا من مجلس الأمن الشهر الماضي رفع القيود على استيراد السلاح، بعد بث شريط مصور، منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية، لذبح 21 مسيحيا مصريا.

ونشب قتال بين الفصائل المختلفة في ليبيا، ما أدى إلى انعدام القانون تقريبا في البلاد بعد أربع سنوات من سقوط معمر القذافي. وتتصارع حكومتان متنافستان على السيطرة على هذا البلد المنتج للنفط .



ويسمح لليبيا باستيراد الأسلحة والمواد المتعلقة بها بموافقة لجنة بمجلس الأمن الدولي تشرف على الحظر الذي فرض في العام 2011، عندما شنت قوات القذافي حملة لقمع محتجين مطالبين بالديمقراطية.

ويحث مجلس الأمن منذ فترة طويلة ليبيا على تحسين مراقبة أسلحتها بسبب مخاوف من سقوط بعض الأسلحة الحكومية في يد جماعات متشددة. وجدد المجلس هذا النداء يوم الجمعة في قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع، وجدد عمل البعثة السياسية للأمم المتحدة في لييبا عاما آخر.

وقال أيضا إنه "يشعر بقلق بالغ من اتجاه "الجماعات الإرهابية" في ليبيا على نحو متصاعد لإعلان مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية".

ووافق المجلس بالإجماع أيضا على قرار ثان اقترحته مصر الشهر الماضي يركز على جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا. ويدعو القرار لجنة الأمم المتحدة المشرفة على حظر السلاح إلى "أن تنظر بسرعة " في طلبات ليبيا لشحنات سلاح.

وكان 8 من أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أجلوا في وقت سابق من الشهر الجاري الموافقة على طلب من ليبيا باستيراد أسلحة ودبابات وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

والقرار الثاني "يشدد على أهمية تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الليبية بما في ذلك تزويدها بالأمن الضروري".

ويشجع القرار أيضا لجنة العقوبات على التفكير في وضع مزيد من الأشخاص أو الكيانات التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المرتبطة بالقاعدة ضمن قوائم سوداء.

وأيد القراران جهود "برناردينو ليون" مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتوسط في التوصل لسلام بين الحكومتين المتنافستين.