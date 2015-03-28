البث الحي
منوعات

إصابة 8 أشخاص بجروح بانفجار قرب جامعة القاهرة

28/3/2015

انفجار في القاهرة ارشيف

أصيب أربعة مدنيين وأربعة من رجال الشرطة المصريين بجروح طفيفة السبت بانفجار قنبلة صغيرة قرب جامعة القاهرة، وفق ما أفاد مسؤولون صحيون وفي الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة رافضا كشف هويته: ان القنبلة وضعت عند مخرج محطة مترو تؤدي الى جامعة القاهرة. واكد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار الحصيلة مشيرا الى ان حالة الجرحى "مستقرة".

 

وتقع في شكل شبه يومي انفجارات صغيرة في القاهرة ومدن مصرية اخرى تؤدي عادة الى خسائر مادية بسيطة، ولكن الهجمات الكبيرة تستهدف قوات الجيش والشرطة وخصوصا في شمال سيناء معقل جماعة انصار بيت المقدس، الفرع المصري لتنظيم "الدولة الاسلامية".

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

أول تعليق إماراتي على جهود الكويت لإتمام المصالحة الخليجية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)