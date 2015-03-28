إصابة 8 أشخاص بجروح بانفجار قرب جامعة القاهرة

انفجار في القاهرة ارشيف

أصيب أربعة مدنيين وأربعة من رجال الشرطة المصريين بجروح طفيفة السبت بانفجار قنبلة صغيرة قرب جامعة القاهرة، وفق ما أفاد مسؤولون صحيون وفي الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة رافضا كشف هويته: ان القنبلة وضعت عند مخرج محطة مترو تؤدي الى جامعة القاهرة. واكد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار الحصيلة مشيرا الى ان حالة الجرحى "مستقرة".

وتقع في شكل شبه يومي انفجارات صغيرة في القاهرة ومدن مصرية اخرى تؤدي عادة الى خسائر مادية بسيطة، ولكن الهجمات الكبيرة تستهدف قوات الجيش والشرطة وخصوصا في شمال سيناء معقل جماعة انصار بيت المقدس، الفرع المصري لتنظيم "الدولة الاسلامية".