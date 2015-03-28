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أوباما في اتصال مع الملك سلمان يؤكد دعمه "عاصفة الحزم"

28/3/2015
 
باراك اوباما

 أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" اتصل بالعاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز" أمس (الجمعة) وأكد دعم واشنطن للعملية العسكرية التي  تقودها الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن،كما اعلن البيت الابيض.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "برناديت ميهان" في بيان أن الرئيس الأمريكي"جدد التأكيد على متانة الصداقة بين الولايات المتحدة والسعودية وشدد على دعم الولايات المتحدة للتحرك الذي تقوم به السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى ردا على الطلب الذي تقدم به الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" ودعما للحكومة الشرعية في اليمن".

وأضافت أن الزعيمين اتفقا على أن "الهدف المشترك هو التوصل لاستقرار مستديم في اليمن ترعاه الأمم المتحدة وتشارك فيه كل الأطراف كما تنص عليه مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي".

ولفتت المتحدثة في بيانها إلى أن "الرئيس أكد التزامنا بأمن السعودية".
وقتل 39 شخصا على الأقل في اليمن منذ بدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها، منذ ليل الأربعاء، تحالف إقليمي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين، حسبما أفاد (الجمعة) مسؤولون في وزارة الصحة في صنعاء، التي يسيطر عليها المتمردون المدعومون من إيران.

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