وزير خارجية اليمن: هناك فرصة للحوار مع الحوثيين بشروط

الاعتراف بشرعية هادي شرط لاحوار مع الحوثيين

قال وزير الخارجية اليمني "رياض ياسين" الجمعة: إن هناك فرصة للحوار مع الحوثيين لحل أزمة بلاده، لكنه أشار إلى أن ذلك من الممكن أن يتم بشروط من بينها الاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأوضح "ياسين" في مقابلة بمنتجع شرم الشيخ المصري -على هامش استعدادات استضافة القمة العربية – أن هناك دائما فرصة للحوار وأن الحوار كان مطلوبا ولا يزال ، مؤكدا أن الحوار يكون تحت ظل شرعية الرئيس وشرعية الدولة، وليس شرعية ما وصفه بالانقلابات والميلشيات التي تسيطر على مقدرات الدولة، والتي قال إنها تستبيح كل شيء من أجل أن تسلم اليمن إلى إيران، على حد قوله .