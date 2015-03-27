محامي قضية اعتبار حماس إرهابية يتنازل عنها

سمير صبري المحامي (أرشيف-إنترنت)

أعلن سمير صبري المحامي الذي أقام الدعوى أمام المحاكم المصرية لاعتبار حماس حركة إرهابية تنازله عن القضية رسميا مبررا خطوته بأنها تأتي لمساعدة مصر على الاستمرار في دورها الريادي في تقديم المساعدة والدعم للقضية الفلسطينية.

وفيما يلي نورد نص التنازل الذي قدمه المحامي للتنازل عن القضية دون تدخل سوى بالتدقيق الصحفي البحت:

"أصدر قضاء مصر الشامخ العظيم حكما تاريخيا باعتبار حماس منظمة إرهابية في الدعوي التي أقمتها أمامة والتي انضمت لنا فيها هيئة قضايا الدولة التي قدمت للمحكمة مذكرة شارحة فندت فيها أسباب تمسكها بطلب الحكم باعتبار حماس منظمة إرهابية.

وبالرغم من أن الحكم الصادر صادف صحيح القانون وتسليم هيئة قضايا الدولة بالطلبات إلا أنها وبالمخالفة لأبسط القواعد القانونية طعنت بالاستئناف علي هذا الحكم لأسباب لايعلمها إلا الله.

ومن الثابت أن لمصرجهود ملموسة على أرض الواقع في مساندتها للقضية الفلسطينية. ودورها الإيجابى الذى لعبتة فى محاولاتها لإعادة ترتيب البيت الفلسطينى عقب الخلافات التي نشبت بين السلطة وحركة حماس.

وهذا الجهد المصرى يهدف إلى استعادة الوحدة وقد حقق هذا الدور نجاحات فى الجولتين الأولى والثانية والتى أثمرت عنه الورقة المصرية للمصالحة ومن المستحيل تحقيق ذلك دون الجهود ومحورية الدور المصرى فى دفع عملية السلام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بين جميع الفصائل الفلسطينية، وعدم انحياز الجانب المصرى لفصيل فلسطينى محدد، وهو ما فعلته بعض الدول العربية الأخرى التى قامت بالإنحياز لفصيل فلسطينى دون الآخر.

ومساعدة مصر للجانب الفلسطينى ليس وليدة اللحظة، ولكنه أمر يعود إلى عقود مضت. ومصر تسعى دائما لرفع الضغط عن الشعب الفلسطينى الشقيق وحاولت جاهدة توصيل جميع المساعدات لهم.

ولايسعني في هذا المقام إلا أن استنكر الموقف الذى صدر عن بعض قيادات حماس الذين هاجموا مصر بعد صدور الحكم القضائى متناسيين تماما الدور والجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة بين الشعب الفلسطيني.

ومراعاة لكل ماسبق ومنعا من أن يكون الحكم سالف الذكر والتبيان عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية الفلسطينية مما يتعين معة أن أعلن تنازلي عن هذا الحكم تاركا للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراة مناسبا وملائما لمواصلة دورها الريادي في المنطقة العربية.

تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

د. سمير صبري المحامي

بالنقض والإدارية والدستورية العليا