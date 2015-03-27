عاصفة_الحزم الأول عربيا والثاني عالميا على التواصل

صورة عن موقع تويتر تبين تصدر الهاشتاغ (الجزيرة مباشر)

حقق هاشتاغ #عاصفة الحزم انتشارا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وموقع تويتر بشكل خاص حيث احتل هاشتاغ عاصفة الحزم المركز الثاني عالميا والأول عربيا بعدد من النغريدات وإعادة التغريد تجاوز أربعة ملايين تغريدة خلال 48 ساعة هي عمر هذا الوسم حتى ساعة كتابة الخبر.

وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتبادل الوسم بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية انطلاق عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن منتصف ليل الأربعاء ليلة الخميس الماضي.

وقد صل إجمالي تغريدات هاشتاغ" #عاصفة_الحزم على موقع تويتر خلال أول ثماني ساعات على انطلاقه 1.4 مليون تغريدة، ثم حل في المرتبة الثانية عالميا من حيث الأوسمة الأكثر تداولاً.

وتصدر هاشتاغ #عاصفة_الحزم موقع تويتر في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعدد من الدول العربية بالإضافة لعدد آخر من الأوسمة من أبرزها #الحرب_على_الحوثيين، والذي حظي بحوالي 500 ألف تغريدة خلال نفس القترة الزمنية.

وكان هاشتاغ “#عاصفة_الحزم انطلق على تويتر وتداوله النشطاء بمصاحبة الأخبار التي تأتي من اليمن عبر الفضائيات ومواقع الإنترنت المختلفة كما انتشرت عدة هاشتاغات أخرى تتناول نفس الموضوع وكان أشهرها #الحرب_على_الحوثيين و#معركة_ردع_الحوثي، و#ردع_الحوثي.

وأصبح هاشتاغ #عاصفة_الحزم خلال أقل من ساعتين من انطلاقه "الترند" الأكثر رواجا وتداولا على مواقع التواصل بين المستخدمين سواء بالتعليقات أو بمشاركة الأخبار.

وقال بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن هاشتاغ #عاصفة_الحزم استخدم في تسعة ملايين تغريده خلال ساعات قليلة.

وبعد تداول أخبار عاصفة الحزم على مواقع الإنترنت ففي الوقت الذي رحب فيه عدد كبير من الناشطين بهذه

العملية التي تقودها السعودية قائلين إنها ستكون رادعة للحوثيين تعجب البعض الآخر متسائلا لماذا تتم هذه العملية الآن بعد أن سيطر الحوثيون على عدن ولم تشن قبل سبعة أشهر؟.

كما رأى بعض المغردين أن قرار شن الهجوم شجاع ويأتي في مصلحة اليمن ورأى البعض الآخر أن هناك دولا شاركت في تسليم اليمن لإيران حسب قولهم.

ولوحظ على نطاق واسع أن أكثر المشاركين في هذه الهاشتاغات هم السعوديون والذين أعلنو دعمهم الكامل للملك سلمان بن عبد العزيز قائلين إن هذه خطوة مهمه لمصلحة اليمن ودول الجوار، ولم تخلو التغريدات من خفة الدم والسخرية فقد غرد أحد المصريين قائلاً: "لم تمض إلا ساعتين على عيد ميلادي وقامت حرب ربنا يستر بقى".

ونورد فيما يلي أبرز التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: