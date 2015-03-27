عاصفة_الحزم الأول عربيا والثاني عالميا على التواصل

|
|صورة عن موقع تويتر تبين تصدر الهاشتاغ (الجزيرة مباشر)
حقق هاشتاغ #عاصفة الحزم انتشارا هائلا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وموقع تويتر بشكل خاص حيث احتل هاشتاغ عاصفة الحزم المركز الثاني عالميا والأول عربيا بعدد من النغريدات وإعادة التغريد تجاوز أربعة ملايين تغريدة خلال 48 ساعة هي عمر هذا الوسم حتى ساعة كتابة الخبر.
وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتبادل الوسم بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية انطلاق عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن منتصف ليل الأربعاء ليلة الخميس الماضي.
وقد صل إجمالي تغريدات هاشتاغ" #عاصفة_الحزم على موقع تويتر خلال أول ثماني ساعات على انطلاقه 1.4 مليون تغريدة، ثم حل في المرتبة الثانية عالميا من حيث الأوسمة الأكثر تداولاً.
وتصدر هاشتاغ #عاصفة_الحزم موقع تويتر في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعدد من الدول العربية بالإضافة لعدد آخر من الأوسمة من أبرزها #الحرب_على_الحوثيين، والذي حظي بحوالي 500 ألف تغريدة خلال نفس القترة الزمنية.
وكان هاشتاغ “#عاصفة_الحزم انطلق على تويتر وتداوله النشطاء بمصاحبة الأخبار التي تأتي من اليمن عبر الفضائيات ومواقع الإنترنت المختلفة كما انتشرت عدة هاشتاغات أخرى تتناول نفس الموضوع وكان أشهرها #الحرب_على_الحوثيين و#معركة_ردع_الحوثي، و#ردع_الحوثي.
وأصبح هاشتاغ #عاصفة_الحزم خلال أقل من ساعتين من انطلاقه "الترند" الأكثر رواجا وتداولا على مواقع التواصل بين المستخدمين سواء بالتعليقات أو بمشاركة الأخبار.
وقال بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن هاشتاغ #عاصفة_الحزم استخدم في تسعة ملايين تغريده خلال ساعات قليلة.
وبعد تداول أخبار عاصفة الحزم على مواقع الإنترنت ففي الوقت الذي رحب فيه عدد كبير من الناشطين بهذه
العملية التي تقودها السعودية قائلين إنها ستكون رادعة للحوثيين تعجب البعض الآخر متسائلا لماذا تتم هذه العملية الآن بعد أن سيطر الحوثيون على عدن ولم تشن قبل سبعة أشهر؟.
كما رأى بعض المغردين أن قرار شن الهجوم شجاع ويأتي في مصلحة اليمن ورأى البعض الآخر أن هناك دولا شاركت في تسليم اليمن لإيران حسب قولهم.
ولوحظ على نطاق واسع أن أكثر المشاركين في هذه الهاشتاغات هم السعوديون والذين أعلنو دعمهم الكامل للملك سلمان بن عبد العزيز قائلين إن هذه خطوة مهمه لمصلحة اليمن ودول الجوار، ولم تخلو التغريدات من خفة الدم والسخرية فقد غرد أحد المصريين قائلاً: "لم تمض إلا ساعتين على عيد ميلادي وقامت حرب ربنا يستر بقى".
ونورد فيما يلي أبرز التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر:
- عبدالله الكعيد @Alkeaid "لسنا دُعاة حرب ولكننا بكامل جاهزيتنا لرد أيّ مُعتدٍ لا
يعرف غير لغتها وقد أعلنها الملك سلمان بن عبدالعزيز عاصفة حزم لا تردد فيها ولا
تهاون".
- د. محمد العريفي @MohamadAlarefe 5 "قرارٌ حكيم من رجل حكيم، حازمٌ من حازم، ربّ انصر جنودنا على الفئة الباغية، وأيّدهم واحفظهم، وسدد رميهم".
- إبراهيم محمد الناصري @ibrahim_alnasri
5 "عاصفة الحزم استغلال العاصفة للنيل من أي مواطن أو فئة أو طائفة بذريعة عدم تأييد الحرب هو أمر خاطئ وغير نبيل ويخدم العدو".
- ملهم الجندي @MulhamJundi 54 "عاصفة الحزم نُظمت بسرية تامة، و
حققت نتائج إيجابية خلال ساعات بقيادة سعودية".
- Abdulkhaleq Abdulla @Abdulkhaleq_UAE "لا احد يود الحرب لكن عاصفة الحزم محقة وتستحق التأييد، الحوثيون انقلبوا على الشرعية وإيران تود ابتلاع اليمن ومدن سعودية اصبحت في مرمى صواريخهم".
- مهنا الحبيل @MohannaAlhubail 4"لا يحتاج التحالف الإسلامي بقيادة الرياض لدخول بري بل اسناد لقوات الاستقلال الشرعية وعلي محسن الأحمر شخصية قادرة على ادارة الميدان عاصفة
الحزم"
- د. ابراهيم حمامي @DrHamami 16"عاصفة الحزم في اليمن، هل تكون فاتحة لمواقف جديدة للملك الجديد في السعودية؟ نتمنى ذلك".
- عائشة العتيبي @pury66_a "تسلم ايدين قادة الوطن هولاء الرجال الذين نقف خلفهم شعب
واحد جيش واحد والهدف نصرة الدي".
- عبدالله الفيفي @alfaifawi_a "#عاصفة_الحزم بداية اليقظة للأسد السني في وجه الفأر الصفوي
وستمتد إن شاء الله إلى العراق والشام بقيادة الملك سلمان والأمّة من خلفه".
- فيصل محمد المرزوقي @marzoqi_w
18"عاصفة الحزم تعيد للملكة حزمها تجاه كل من يعبث بأمنها وأمن الخليج العربي برمته ، وعلى كل الأطراف الإقليمية إعادة حساباتها !".
- عاصم النبيه – غزة @AsemAlnabeh 29"أنا كفلسطيني أدعم بلاد الحرمين في معركتها ضد الانقلابين في اليمن وأدعو لهم بالنصر وأتمنى لجنود الجيش العودة لأهلهم سالمين".
- أنور مالك @anwarmalek 36 "شكرا للملك سلمان بن عبدالعزيز على عاصفة الحزم التي هي خطوة استباقية بطريق حرب استراتيجية لحماية بلاد الحرمين".
- سلطان العميمي @alameemi 37"عاصفة الحزم ستعقبها أمطار الأمان والاستقرار في اليمن الغالية على قلوبنا، آن لليمن أن تعود سعيدة بعد أن عاث الحوثيون فيها خرابا ودماراً".
- اياد الدليمي @iyad732 48"وأنت تتابع تفاعل العرب والمسلمين مع عاصفة الحزم تدرك أن هذه الأمة اشتاقت لوقفة عز تسترد فيها بعضا من كرامتها التي اهدرت".
- NorhBintHamad @Al_Non_h "استيقظت على صوت الأبطال فما أجمل ان أرى انتصارات أمتنا التي طال انتظارها".
- عقيل الجناحي @aqeeljanahi 6"اللهم أعد لليمن أمنها واستقرارها .. وهيئ لها من يُعيد لها عزَّها ومجدها".
- ريم الحرمي @Reem_AlHarmi 10"الموقف الخليجي الموحد في التصدي لما يؤرق الأمن المشترك من خلال الحلول الاستباقية هي أفضل آلية للتصدي لأي خطر قائم أو محتمل".