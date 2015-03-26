مظاهرات مؤيدة لـ"عاصفة الحزم" بـ"تعز" اليمنية

تظاهرات تعز المؤيدة لعاصفة الحزم

خرجت اليوم مسيرة حاشدة في مدينة تعز اليمنية ضمن سلسلة المسيرات والمظاهرات الرافضة لوجود مليشيات الحوثيين في المحافظة.

وأعلن المتظاهرون تأييدهم للضربات التي يقودها تحالف عربي ودولي تحت اسم "عاصفة الحزم" ضد مواقع الدفاعات الجوية والعسكرية للحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح.

ورفع المتظاهرون صوراً للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وناشد المتظاهرون محافظ تعز "شوقي هائل" العدول عن استقالته التي قدمها أخيراً.

وقد اعتدت قوات الأمن الخاصة الموالية للمخلوع والحوثيين بالضرب على بعض شباب الثورة الذين حاولوا الاقتراب من المعسكر ومحاولة اعتقالهم..

كما نظم نشطاء في المجتمع المدني وقفة احتجاجية بمحافظة إب للتنديد بالحروب التي أشعلتها جماعة الحوثي والمخلوع علي صالح ضد الشعب اليمني والشرعية الدستورية.

وحمل المحتجون كل من الحوثيين وصالح تداعيات الأوضاع التي وصل إليها اليمن والتي أدت لتدخل التحالف العشري وعاصفة الحزم بعد التهديدات التي أطلقها الحوثيون وصالح الأيام الماضية تجاه الشعب اليمني ودول الجوار. وطالب المحتجون مليشيا الحوثي وصالح سرعة الانسحاب من المحافظات اليمنية والعودة إلى أماكنهم.

وفي ردود الفعل العربية أيضاً، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أهمية عملية عاصفة الحزم التي بداتها السعودية اليوم ضد الحوثيين في اليمن.

وفي افتتاح أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في شرم الشيخ، أشار العربي إلى أن العملية العسكرية تستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وأكد دعم الوزراء العرب لهذه العملية.