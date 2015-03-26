عملية عسكرية دولية ضد مواقع الحوثيين باليمن

عملية عسكرية دولية بقيادة السعودية في اليمن (الجزيرة مباشر)

تتواصل منذ منتصف الليل الغارات الجوية التي تشنها 10 دول بقيادة السعودية تحت اسم "عاصفة الحزم" على مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في مناطق مختلفة من اليمن.

وتحدثت مصادر عن مقتل وجرح عشرات من الحوثيين، وقال مراسل الجزيرة إن ألسنة النيران شوهدت تتصاعد من القصر الرئاسي, ومن مطار صنعاء, وأن القصف استهدف أيضاً منزل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وذكرت مصادر أن الغارات دمرت معظم الدفاعات الجوية للحوثيين, بالإضافة إلى مدرج قاعدة الديلمي الجوية, وأربع طائرات حربية من طراز ميغ تسعة وعشرين, وبطاريات صواريخ سام, وغرفة عمليات مشتركة ومخازن أسلحة.

وأفاد مراسلنا في اليمن أن الغارات المستمرة، وشملت مواقع عسكرية بصنعاء إضافة إلى المطار وَمرت أربع طائرات للحوثييـن، كما استهدفت الغارات مـخـازن لـلأسـلـحـة فـي صـنـعاء ومقـر قيادة قوات الاحتياط جنوب المدينة، في حين اشتعلت النيران فـي دار الرئاسـة بصنعاء التي استولى عليها الحوثيون.

وشمل القصف أيضاً غرفـة العمليات المشتركة للقوات الجوية في صنعاء ومعسكر ريمة حميـد بمنطقة سنحان معقل علي صالح جنوب صنعاء وقاعدة العند الجوية شمال عدن والتي قالت مصادر محلية إن قوات موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي قصفتها أيضاً.

وكانت القوات التابعة لهادي قد استعادت السيطرة على مطار مدينة عدن الجنوبية بعدما تمكنت قوات موالية للرئيس المخلوع صالح المتحالف مع الحوثيين من السيطرة عليه لفترة وجيزة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن التنسيق جارِ حالياً مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة بشأن ترتيبات المشاركة بقوة جوية وبحرية مصرية، وقوة برية إذا لزم الأمر، في إطار عمل الائتلاف، كما أعلن الأردن مشاركته في الضربات الجارية.

على صعيد آخر، تفقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي, في وقت متأخر مساء أمس مركز عمليات القوات الجوية لقيادة عملية "عاصفة الحزم".

وأشرف الأمير محمد على الضربة الجوية الأولى على معاقل الحوثيين في اليمن، ما أسفر عن تدمير الدفاعات الجوية الحوثية بالكامل.

وفي الشأن نفسه، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن توجيه ضربات جوية لليمن يمثل تحركا خطيراً ويتناقض مع القوانين الدولية وسيادة الدول.

كما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي قوله إن الحرب الجديدة التي أطلقتها السعودية في المنطقة من خلال الضربات الجوية التي استهدفت مواقع للحوثيين دليل على عدم اهتمام السعودية بمشكلات العالم الإسلامي -بحسب تعبيره.

واعتبر بروجردي أن نار هذه الحرب ستعود عليها ولن تبقى محصورة في اليمن –على حد قوله، ودعا إلى وقف العمليات العسكرية والقتال والعودة إلى الحل السياسي للأزمة اليمنية، متهماً واشنطن بإشعال نيران الحرب في كل المنطقة.

في غضون ذلك، قال محمد مارم، مدير مكتب الرئيس اليمني، إن الرئيس هادي يعوّل على مساعدات عسكرية ومساندة برية إضافة إلى القصف الجوي الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي والدول المشاركة في عملية" عاصفة الحزم" ضد الحوثيين.

وقال وزير الخارجية اليمني المكلف، رياض ياسين، إن الضربات الجوية التي شنتها دول خليجية بقيادة السعودية، تستهدف منصات الصواريخ الموجهة نحو مناطق الجنوب.

من جانبه، أكد أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن الأمين العام للجامعة سيعرض تطورات الأزمة اليمنية على وزراء الخارجية العرب في شرم الشيخ، اليوم الخميس.

وأضاف "بن حلي" في مقابلة مع الجزيرة، أن الملف اليمني كان يعالـَج على مستوى مجلس التعاون الخليجي وأن الجامعة كانت تتابعه عبر ممثل لها في المجلس.