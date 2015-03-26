"علماء المسلمين":"عاصفة الحزم" باليمن شرعية

أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تأييده للعمليات العسكرية الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.

وقال الدكتور علي القره داغي، أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إنه يؤيد شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي باليمن ويحق لهذه الشرعية الاستعانة بالخليج في محاربة الانقلاب الحوثي على الشرعية والثورة، مؤيداً العمليات العسكرية التي تقودها 10 دول مستهدفة الانقلاب الحوثي من أجل تحرير اليمن.

وطالب القره داغي الحلف بتوخي الحذر من مناطق تواجد المدنيين والحفاظ على حياتهم أثناء استهداف المواقع الاستراتيجية التي احتلها الانقلاب الحوثي منذ هجومه على المحافظات والمدن اليمنية في سبتمبر 2014م وحتى محاولات اقتحامه لعدن أمس.

وأكد القره داغي أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدر العديد من البيانات التي اعتبر فيها ما قام به الحوثيون في سبتمبر الماضي انقلاباً على الشرعية والثورة في اليمن، ونصحهم كثيراً للعدول عن انقلابهم، والاتجاه إلى الحوار الوطني دون فرض أي شروط مسبقة، ودون استخدام القوة لفرض الآراء، إلا أنهم أصروا على انقلابهم، ورفضوا كل الدعوات الدولية لهم بإعمال العقل وإعلاء مصلحة اليمن العليا، ولم ينظروا إلا إلى مصالحهم الشخصية الضيقة مستعينين بمشروع إقليمي خطير على المنطقة بأكملها.

ودعا "أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" أن يحمي الله عز وجل، دولة اليمن من كل شر ومن أي سوء، وأن يخرجها من كبوتها ويقيلها من عثرتها لتنطلق إلى مرحلة البناء بعد استعادة شرعيتها وثورة شبابها.

من جانبها، قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية إن قرار المملكة العربية السعودية وأشقائها بدول الخليج العربي والدول المشاركة لهم ببدء العملية العسكرية "عاصفة الحزم" في اليمن الشقيق قرار موفق وحكيم.

وأضافت أن العملية العسكرية جاءت استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من أجل حماية حكومته الشرعية والدفاع عن شعب اليمن الذي يتعرض لاستباحة أرضه وتخريب ممتلكاته وزعزعة استقراره من قبل قوى المليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية ذات مطامع ومشروعات تخريبية بالبلاد العربية.

وأكدت أن القرار تؤيده المصالح العليا لبلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية ودول الخليج والمنطقة العربية والعالم الإسلامي الذي يعنيه استقرار اليمن ووحدته ويهمه أمن بلاد الحرمين الشريفين الذي هو أمن لكل العالم الإسلامي ويعيش في وجدان كل مسلم, والمسلمون في كل العالم ضد كل من يحاول المساس بأمنه والتعرض لمقدراته.

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أن هيئة كبار العلماء سبق أن أعلنت جماعة الحوثي "جماعة إرهابية" لا تريد لليمن ولا للمسلمين خيراً, مشيرا إلى أن ما حدث مؤخرا من زعزعة أمن اليمن واستقراره ومصادرة قراره ومؤسساته من قبل هذه الجماعة شاهد حي ومصداق قوي لما اتجهت إليه هيئة كبار العلماء بخصوص هذه الجماعة الإرهابية.

وقال إن المسلمين مدعوون في كل العالم مؤسسات وشعوب إلى تأييد هذه العملية العسكرية "عاصفة الحزم" حتى تحقق أهدافها المشروعة انطلاقًا من واجب النصرة لشعب اليمن الشقيق وحفاظًا على استقرار وأمن بلاد الحرمين الشريفين وأن يتخذ اليمن أداة لقوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن.