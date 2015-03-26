"عاصفة الحزم" ترفع سعر النفط 6%

عاصفة الحزم ترفع أسعار النفط (أسوشيتد برس)

ارتفع سعر خام برنت حوالي 6% اليوم الخميس بعد أن بدأت السعودية وحلفاؤها عملية عسكرية في اليمن لكن المستوردين الآسيويين قالوا إنهم لا يشعرون بالقلق من حدوث تعطل فوري للإمدادات.

وقد يثير الهجوم على الحوثيين الذين طردوا الرئيس اليمني من العاصمة صنعاء المخاوف بشأن أمن شحنات النفط من الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار النفط مع قلق التجار والمستوردين من الهجمات التي تعد أحدث تطور في صراع بدأ يخرج عن نطاق السيطرة في أغنى منطقة بالنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل إلى 59.78 دولار للبرميل قبيل الساعة 0800 بتوقيت جرينتش وبزيادة بلغت حوالي ستة بالمئة عن التسوية السابقة. وارتفع الخام الأمريكي أكثر من ثلاثة دولارات أيضا ليصل إلى 52.35 دولار للبرميل.