"عاصفة الحزم" الهاشتاغ الأكثر تداولاً على تويتر

هاشتاغ عاصفة الحزم يتصدر تويتر (الجزيرة مباشر)

بعد أقل من ساعة على إعلان سفير المملكة العربية السعودية لدي واشنطن عن اعتزام بلاده القيام بعملية عسكرية لردع الحوثيين في اليمن، والتي يشارك فيها 10 دول منها 5 دول خليجية باستثناء عمان التي امتنعت عن المشاركة وأطلقت السعودية على العملية العسكرية عاصفة الحزم، انهالت ردود الفعل المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للعملية العسكرية.

وفي فجر اليوم الخميس استيقظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي على وقع أصداء عملية "عاصفة الحزم" العسكرية، وانتشر على موقع تويتر هاشتاغ “#عاصفة_الحزم والذي تداول عليه النشطاء الأخبار التي تأتي من اليمن عبر الفضائيات ومواقع الانترنت المختلفة وانتشرت عدة وسوم أخري أشهرها #الحرب_على_الحوثيين و#معركة_ردع_الحوثي، و#ردع_الحوثي بكثافة كبيرة.

وأصبح هاشتاغ #عاصفة_الحزم في أقل من ساعتين "الترند" الأكثر رواجاً وتداولاً على مواقع التواصل بين المستخدمين سواء بالتعليقات أو بماركة الأخبار، وأشار بعض المستخدمين أن هناك أكثر من 9 ملايين تغريده استخدم فيها الهاشتاج خلال هذه الساعات القليلة.

وقد رحب عدد من الناشطين بهذه العملية التي تقودها السعودية قائلين إنها ستكون رادعة للحوثيين بينما تعجب البعض الآخر قائلا لماذا تتم هذه العملية الآن بعد أن سيطر الحوثيون على عدن متسائلين لماذا لم يتم هذا قبل 7 أشهر؟

ويري بعض المغردين أن هذا القرار شجاع ويأتي في مصلحة اليمن بينما يري البعض الأخر أن هذه الدول شاركت في تسليم اليمن لإيران حسب قولهم.

وكان أكثر المشاركين في هذه الهاشتاغات هم السعوديون الذين أعلنو دعمهم الكامل للملك سلمان بن عبد العزيز قائلين إن هذه خطوة مهمه لمصلحة اليمن ودول الجوار، ولم تخلو التغريدات من السخرية أيضاً حيث غرد مصري قائلاً: "لم تمض إلا ساعتان من عيد ميلادي وقامت حرب ربنا يستر بقي" .

وكانت هذه أبرز تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر:

عبدالله الكعيد ‏@Alkeaid "لسنا دُعاة حرب ولكننا بكامل جاهزيتنا لرد أيّ مُعتدٍ لا يعرف غير لغتها وقد أعلنها الملك سلمان بن عبدالعزيز عاصفة حزم لا تردد فيها ولا تهاون".

د. محمد العريفي ‏@MohamadAlarefe 5 "قرارٌ حكيم من رجل حكيم، حازمٌ من حازم، ربّ انصر جنودنا على الفئة الباغية، وأيّدهم واحفظهم، وسدد رميهم".

إبراهيم محمد الناصري ‏@ibrahim_alnasri 5 "عاصفة الحزم استغلال العاصفة للنيل من أي مواطن أو فئة أو طائفة بذريعة عدم تأييد الحرب هو أمر خاطئ وغير نبيل ويخدم العدو".

ملهم الجندي ‏@MulhamJundi 54 "عاصفة الحزم نُظمت بسرية تامة، و حققت نتائج إيجابية خلال ساعات بقيادة سعودية".

Abdulkhaleq Abdulla ‏@Abdulkhaleq_UAE "لا احد يود الحرب لكن عاصفة الحزم محقة وتستحق التأييد، الحوثيون انقلبوا على الشرعية وإيران تود ابتلاع اليمن ومدن سعودية اصبحت في مرمى صواريخهم".

مهنا الحبيل ‏@MohannaAlhubail 4 "لا يحتاج التحالف الإسلامي بقيادة الرياض لدخول بري بل اسناد لقوات الاستقلال الشرعية وعلي محسن الأحمر شخصية قادرة على ادارة الميدان عاصفة الحزم"

د. ابراهيم حمامي ‏@DrHamami 16 "عاصفة الحزم في اليمن، هل تكون فاتحة لمواقف جديدة للملك الجديد في السعودية؟ نتمنى ذلك".

عائشة العتيبي @pury66_a "تسلم ايدين قادة الوطن هولاء الرجال الذين نقف خلفهم شعب واحد جيش واحد والهدف نصرة الدي".

عبدالله الفيفي @alfaifawi_a "#عاصفة_الحزم بداية اليقظة للأسد السني في وجه الفأر الصفوي وستمتد إن شاء الله إلى العراق والشام بقيادة الملك سلمان والأمّة من خلفه".

فيصل محمد المرزوقي ‏@marzoqi_w 18 "عاصفة الحزم تعيد للملكة حزمها تجاه كل من يعبث بأمنها وأمن الخليج العربي برمته ، وعلى كل الأطراف الإقليمية إعادة حساباتها !".

عاصم النبيه – غزة ‏@AsemAlnabeh 29 "أنا كفلسطيني أدعم بلاد الحرمين في معركتها ضد الانقلابين في اليمن وأدعو لهم بالنصر وأتمنى لجنود الجيش العودة لأهلهم سالمين".

أنور مالك ‏@anwarmalek 36 "شكرا للملك سلمان بن عبدالعزيز على عاصفة الحزم التي هي خطوة استباقية بطريق حرب استراتيجية لحماية بلاد الحرمين".

سلطان العميمي ‏@alameemi 37 "عاصفة الحزم ستعقبها أمطار الأمان والاستقرار في اليمن الغالية على قلوبنا، آن لليمن أن تعود سعيدة بعد أن عاث الحوثيون فيها خرابا ودماراً".

اياد الدليمي ‏@iyad732 48 "وأنت تتابع تفاعل العرب والمسلمين مع عاصفة الحزم تدرك أن هذه الأمة اشتاقت لوقفة عز تسترد فيها بعضا من كرامتها التي اهدرت".

NorhBintHamad ‏@Al_Non_h "استيقظت على صوت الأبطال فما أجمل ان أرى انتصارات أمتنا التي طال انتظارها".

عقيل الجناحي ‏@aqeeljanahi 6 "اللهم أعد لليمن أمنها واستقرارها .. وهيئ لها من يُعيد لها عزَّها ومجدها" .

ريم الحرمي ‏@Reem_AlHarmi 10 "الموقف الخليجي الموحد في التصدي لما يؤرق الأمن المشترك من خلال الحلول الاستباقية هي أفضل آلية للتصدي لأي خطر قائم أو محتمل".