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صندوق النقد يؤجل برنامج لتقديم قروض لليمن

26/3/2015

رئيسة صندوق النقد الدولي – كريستين لاجارد

أعلن صندوق النقد الدولي الخميس تأجيل مراجعته القادمة لبرنامجه لإقراض اليمن  553 مليون دولار نظراً للشكوك التي تحيط بالوضع  الحالي في البلاد.

وأبلغ المتحدث باسم صندوق النقد وليام موراي الصحفيين "بالطبع نحن نتابع بحذر وعن كثب الوضع الذي يتطور بسرعة في الوقت الحالي … بالنظر إلي مجموعة من الشكوك التي تحيط باليمن في الوقت الحاضر فإن المراجعة الأولى للبرنامج الذي يدعمه الصندوق تأجلت لحين اتضاح الوضع."

كان صندوق النقد وافق  في يوليو تموز الماضي على برنامج القرض الذي يقدم على ثلاث سنوات بعد أن تعهدت الحكومة اليمنية بإصلاحات اقتصادية .

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