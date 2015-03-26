تباين دولي حول عملية "عاصفة الحزم" باليمن

عاصفة الحزم (الجزيرة مباشر)

اختلفت ردود الفعل الدولية بشأن العملية العسكرية الدولية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، حيث أدانت إيران العملية، بينما قالت الولايات المتحدة إنها تنسق مع السعودية، وعبرت الصين عن قلقها من العملية داعية إلى الحوار.

وأدانت الخارجية الإيرانية في بيان لها، اليوم الخميس، العملية العسكرية ووصفتها بأنها "خطوة خطيرة" مشيرة إلى أن "العدوان العسكري السعودي" باليمن سيزيد تعقيد الأزمة في البلاد، وطالبت بوقف فوري لكل العمليات العسكرية والضربات الجوية التي من شأنها أن تعرقل التوصل إلى حل سلمي في اليمن وفقا للبيان.

وطالب وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، بوقف فوري للعملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن, وقال إن هذا التحرك العسكري لن تكون نتائجه سوى سفك دماء اليمنيين من المدنيين.

وأضاف أن بلاده تبذل جهوداً دبلوماسية عالية المستوى بهدف احتواء هذا التطور الجديد في الأزمة اليمنية.

وفي نفس السياق، اعتبرت الحكومة السورية إن العملية العسكرية ضد اليمن هي "عدواناً سافراً"، كما اعتبرت جماعة الحوثي، أن الضربات الجوية على مواقع الجماعة، أنها تمثل عدوانا على اليمن، محذرة من أنها ستجر المنطقة إلى "حرب واسعة".

وقال محمد البخيتي، القيادي بجماعة الحوثي، إن هناك عدواناً على اليمن "وسنواجهه بكل شجاعة" معتبراً أن العمليات العسكرية ستجر المنطقة إلى "حرب واسعة".

وأبدت واشنطن بالمقابل تأييدها للعملية، وأكد بيان من البيت الأبيض أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق بالرئيس اليمني وشركاء واشنطن بالمنطقة، مشيرة إلى أن أوباما أجاز الدعم اللوجستي والمخابراتي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وأعلن السيناتوران الجمهوريان الأميركيان جون مكين ولينزي غراهام -في بيان مشترك- عن دعمهما للعملية، وقالا "إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب يستحقان دعمنا في جهودهم من أجل إعادة النظام إلى اليمن، الذي يتوجه نحو حرب داخلية".

وبالأمس، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، برناديت ميهان، إن القوات الأمريكية لا تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

وأضافت أن واشنطن تعمل على إنشاء "خلية تخطيط مشتركة" مع السعودية للتنسيق بشأن الدعم العسكري والاستخباراتي الأمريكي للعمليات العسكرية التي تقوم بها السعودية وشركاؤها الخليجيون.

كما أوضحت "ميهان" أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سمح بتوفير الدعم اللوجستي والاستخباراتي لهذه العمليات العسكرية الرامية إلى مواجهة العنف الذي يقوم به الحوثيون.

ودعت الحوثيين إلى الوقف الفوري للإجراءات العسكرية التي تزعزع استقرار اليمن والعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار الحوار السياسي.

وفي موقف مُغاير، أكدت الخارجية الصينية – وفي أول تعليق من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن – أنها قلقة للغاية بشأن الوضع المتدهور في اليمن.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشون يينغ، في مؤتمر صحفي، إن الصين تحث كل الأطراف على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وحل النزاع عن طريق الحوار.

كما عبرت كل من مصر والأردن وباكستان عن عزمها المشاركة بقوات جوية وبرية، كما اعتذرت عمان عن المشاركة.

وأكد مصدر أردني رفيع المستوى أن بلاده تشارك في العملية العسكرية باليمن، مؤكداً أنه لانية للأردن بالمشاركة في أي عمليات برية محتملة داخل اليمن.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن دعمها لعملية "عاصفة الحزم" من أجل الحفاظ على وحدة اليمن، وأضافت "نؤكد أهمية الاستجابة لدعوة الحوار التي نادى بها مجلس التعاون".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، تسنيم أسلم، إن بلادها تلقت طلباً من السعودية يدعوها للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية في اليمن.

وأشارت إلى أن "إسلام آباد" مازالت تدرس هذا الطلب دون أن يُتخذ أي قرار بإغلاق السفارة الباكستانية في صنعاء.

كانت السعودية قد أعلنت في بيان بالأمس أنها وتحالفاً من أكثر من 10 دول، بدأ في تمام الساعة 12 من منتصف الليل، بالتوقيت المحلي للمملكة عملية عسكرية دولية أطلق عليها "عاصفة الحزم" في اليمن، استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية".