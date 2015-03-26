ايران تدين عملية "عاصفة الحزم" وتصفها ب"خطوة خطيرة"

الرئيس الإيراني حسن روحاني



أدانت ايران الخميس الغارات التي نفذتها السعودية ليلا في اليمن ضد الحوثيين الشيعة، ووصفتها بانها "خطوة خطيرة" تنتهك "المسؤوليات الدولية والسيادة الوطنية".



واعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية افخم في بيان ان هذا العمل العسكري يمكن ان "يزيد من تعقيد الوضع واتساع الازمة والقضاء على فرص التوصل الى حل سلمي للخلافات الداخلية في اليمن".



واضافت افخم في بيان ان "هذا العدوان لن يؤدي سوى الى نشر الارهاب والتطرف وتفاقم انعدام الاستقرار في جميع انحاء المنطقة"، داعية الى وقف الضربات الجوية فورا.



من جهته قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية فارس ان "قيام السعودية باشعال فتيل حرب جديدة في المنطقة يدل على استهتارها".



واضاف ان "دخان هذه النار سيرتد على السعودية لان الحرب لا تنحصر في مكان واحد فقط ونأمل في تعليق هذه العملية العسكرية فورا وتسوية المشكلة عبر الوسائل السياسية".



واتهم بروجردي واشنطن مؤكدا ان "اميركا التي تقود النيران المستعرة في المنطقة دعمت هذا التحرك ولا شك ان السعودية وبعض الدول الاخرى في مجلس التعاون الخليجي ما كانت لتخوض تحركا بدون اذن الولايات المتحدة".



واضاف ان "اميركا التي فرضت ازمات لاعوام طويلة على العراق وسوريا وافغانستان بدأت في الواقع ازمة اخرى ومجزرة في العالم الاسلامي وهذا العمل مدان بشدة".