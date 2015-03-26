السلطات الفرنسية: مساعد الطيار "أبدى رغبة" في إسقاط الطائرة

طائرة تابعة لشركة جيرمان وينجز الألمانية ( أرشيف)

قال المدعي الفرنسي بريس روبان المكلف بالتحقيق في تحطم طائرة إيرباص "ايه 320 " التابعة لشركة جيرمان وينغز الخميس إن مساعد الطيار أبدى على الأرجح "رغبة في تدمير" الطائرة إلا أنه استبعد وقوع "اعتداء إرهابي" .

وقال روبان في مؤتمر صحافي في مارينيان (جنوب) إن اندرياس لوبيتز (28 عاما) الألماني الجنسية كان وحده يتولى قيادة الطائرة لحظة الحادث ، وأنه رفض عمدا فتح باب القمرة للطيار.

وأضاف المدعي الفرنسي أن مساعد الطيار ضغط الزر الذي يباشر عملية الهبوط لسبب لا زال مجهولا تماما لكن يمكن تفسيره على أنه رغبة منه في تدمير الطائرة .

وشدد روبان على أن مساعد الطيار "ليس له ملف إرهابي" وأن "لا شيء يتيح القول إن الأمر يتعلق باعتداء إرهابي" في هذه المرحلة وختم المدعي قوله :إن الأشخاص الـ150 على متن الطائرة "ماتوا على الفور" إذ "لم يُسمع صراخ سوى في اللحظات الاخيرة".