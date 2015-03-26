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الجماعة الإسلامية: ندعم "عاصفة الحزم"

26/3/2015

الجماعة الإسلامية تدعم " عاصفة الحزم"

قالت الجماعة الإسلامية في مصر إنها تدعم عملية "عاصفة الحزم"  التي انطلقت لوقف ما وصفته "بمغامرات الحوثيين في اليمن وأطماع إيران  في المنطقة".

وأعربت الجماعة الإسلامية عن أملها أن تدعم هذه الحملة مطالب الشعب اليمني وتحترم إراداته وتطلعاته المشروعة التي عبر عنها في ثورته، وأن تكون بداية حقيقية لإنهاء حالة التوتر والصراع بين الدول العربية وتيارات الإسلام السياسي بداخلها تلك الحالة التي هددت أمنها القومي .

وأكدت الجماعة الإسلامية موقفها الرافض لإشعال الصراعات في المنطقة على أساس طائفي وأضافت الجماعة الإسلامية أنها تنتظر من إيران مراجعة سياساتها في دعم التمدد العسكري في المنطقة ومحاولات التمدد العسكري داخل أراضي الدول واستمرار الوقوف في وجه ثورات الربيع العربي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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