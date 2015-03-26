الجامعة العربية تعلن تأييدها الكامل لعملية "عاصفة الحزم"

نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تأييد الجامعة للضربة الجوية التي وجهتها السعودية للحوثيين في اليمن،بمشاركة عدد من الدول العربية يوم الخميس.

وقال في كلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب في منتجع شرم الشيخ المصري المطل عل البحر الأحمر إنه يعلن "التأييد التام لها (عاصفة الحزم) وهي عملية ضد أهداف محددة ضد جماعة الحوثيين الانقلابية."



من ناحية أخرى تواصل طائرات حربية تابعة لعشر دول عربية وإقليمية قصف مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح في مناطق عدة من اليمن ضمن عملية أُطلق عليها اسم "عاصفة الحزم".



وتحدثت مصادر عن مقتل وجرح عشرات من الحوثيين. وقال مراسل الجزيرة إن النيران شوهدت تتصاعد من القصر الرئاسي ومن مطار صنعاء. وذكرت مصادر أن الغارات دمرت معظم دفاعات الحوثيين الجوية كما استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في صعدة معقل الحوثيين في شمال اليمن.



هذا وقد خرجت اليوم مسيرة حاشدة في مدينة تعز اليمنية ضمن سلسلة المسيرات والمظاهرات الرافضة لوجود مليشيات الحوثيين في المحافظة.



وأعلن المتظاهرون تأييدهم للضربات التي يقودها تحالف عربي ودولي تحت اسم (عاصفة الحزم) ضد مواقع الدفاعات الجوية والعسكرية للحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح.

ورفع المتظاهرون صوراً للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وقد اعتدت قوات الأمن الخاصة الموالية للمخلوع والحوثيين بالضرب على بعض شباب الثورة الذين حاولوا الاقتراب من المعسكر ومحاولة اعتقالهم.