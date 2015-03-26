البنتاغون: باب المندب سيبقى مفتوحا

الملاحة في مضيق باب المندب – أرشيف

قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن الجيش الأمريكي سيعمل مع شركاء خليجيين وأوروبيين لضمان بقاء مضيق باب المندب الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر مفتوحا أمام حركة الملاحة التجارية، رغم القتال وعدم الاستقرار في اليمن.

وقال الجنرال لويد أوستن في جلسة لمجلس الشيوخ "سنعمل بالتنسيق مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لضمان بقاء تلك المضايق مفتوحة" مشيرا الى مضيق باب المندب ومضيق هرمز ، وأضاف "من مصالحنا الأساسية أن نضمن التدفق الحر للتجارة عبر هذين المضيقين .

وكانت مصادر بهيئة قناة السويس ذكرت أن أربع قطع حربية مصرية دخلت قناة السويس في طريقها إلى البحر الأحمر للمشاركة في عمليات تأمين خليج عدن ، وأضافت أن زورقي صواريخ ومدمرتين دخلت قناة السويس من بورسعيد ومن المتوقع ان تصل البحر الاحمر مساء الخميس 27 مارس.