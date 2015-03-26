استعادة السيطرة على عاصمة محافظة لحج

السيطرة على عاصمة محافظة لحج اليمنية

قالت مصادر عسكرية يمنية إن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي استعادت السيطرة على مدينة الحوطة بمحافظة لحج وقاعدة العند الجوية الواقعة عند المدخل الشمالي للمدينة وذلك بعد يوم من سقوطها بيد الحوثيين.

وأكدت تلك المصادر أـن القوات الموالية للرئيس هادي وبمساندة من مسلحي اللجان الشعبية، تمكنت ظهر الخميس، من استعادة سيطرتها على مدينة الحوطة وقاعدة العند الجوية، بعد مواجهات مع المسلحين الحوثيين.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات التي استمرت ساعات عدة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين , مشيرة إلى انسحاب الحوثيين من المدينة وقاعدة العند العسكرية بشكل كامل.

وأضافت المصادر أن الأوضاع مستقرة في محافظتي لحج وعدن بعد استعادة القوات الموالية للرئيس هادي كافة المواقع العسكرية ومطار عدن, باستثناء اشتباكات متقطعة في عدد من الأحياء مع قوات الأمن الخاصة الموالية للحوثيين والتي انتشرت يوم أمس في عدد من النقاط والشوارع.

وفي السياق ذاته تواصلت الاشتباكات الدائرة بين المسلحين الحوثيين واللجان الشعبية الجنوبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.