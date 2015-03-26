إنشاء قوة عسكرية عربية

الأمين العام للجامعة العربية – نبيل العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن وزراء الخارجية العرب وافقوا في اجتماعهم الخميس في شرم الشيخ على إنشاء قوة عسكرية لمواجهة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها دول عربية.

وقال في مؤتمر صحفي عقد في نهاية الاجتماعات إن المشاركة في القوة اختيارية من الدول العربية، وأضاف أن وزراء الخارجية وافقوا على "صيانة الأمن القومي العربي ومواجهة التهديدات بصورة شاملة" ، وأن مهمة القوة العسكرية ستكون التدخل السريع لمواجهة أي تهديدات تتعرض لها أي دولة عربية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي رأس الاجتماعات بعد تسلمه الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الخارجية العرب إن قرار إنشاء القوة العربية سيرفع إلى القمة العربية التي ستعقد يومي السبت والأحد المقبلين في شرم الشيخ لمناقشته وإقراره.

وجاءت موافقة وزراء الخارجية العرب على إنشاء القوة بعد يوم من " عاصفة الحزم " العسكرية التي شاركت فيها عشر دول ضد الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي .