وزراء خارجية العرب يناقشون طلب اليمن بالتدخل عسكريا

أحد المقاتلين التابعين للحوثي يتمركز في صنعاء (EPA)

قال مسؤول كبير بجامعة الدول العربية الأربعاء إن وزراء الخارجية العرب سيناقشون طلبا يمنيا بالتدخل العسكري ضد الحوثيين في اجتماعهم بمنتجع شرم الشيخ المصري الخميس المقبل.

واستولى الحوثيون على صنعاء في سبتمبر كما سيطروا على مدينة تعز بوسط البلاد مطلع الأسبوع مع اقترابهم من عدن بجنوب البلاد حيث يقيم الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريحات صحفية الأربعاء إن فكرة التدخل العسكري طرحها وزير الخارجية اليمني بالإنابة الأربعاء في لقاء مع الأمين العام للجامعة.

وأضاف "الموضوع سيطرح غدا علي مستوي وزراء الخارجية وهناك مشروع قرار أعده المندوبون الدائمون سيرفع إلي وزراء الخارجية غدا".

ويجتمع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية التي ستستضيفها مصر يومي السبت والأحد المقبلين في منتجع شرم الشيخ.

وقال رياض ياسين القائم بأعمال وزير الخارجية اليمني في تصريحات لقناة العربية الحدث في وقت سابق الأربعاء "اجتمعت مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وطلبت بكل وضوح أن يكون هناك تدخل عسكري مباشر من كل الدول العربية القادرة وعلي وجه الخصوص دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية".

وأضاف أن هذه الدول "باستطاعتها الآن أن تتدخل وأن تقلب المعادلة وفي وقت عاجل وسريع حتى لا تتدهور الأمور وتكون التكلفة أكبر".

وكان سكان من المنطقة قالوا إن مقاتلي جماعة الحوثي تدعمهم وحدات متحالفة في الجيش سيطروا على قاعدة العند الجوية على بعد حوالي 60 كلم إلى الشمال من عدن الأربعاء وبدا أنهم يتأهبون للسيطرة على الميناء الجنوبي وانتزاعه من المدافعين الموالين لهادي.

وتقدم الحوثيون ووحدات الجيش المتحالفة معهم بعد ذلك وأصبحوا على بعد 40 كلم من عدن حيث يوجد هادي منذ أن فر من صنعاء الشهر الماضي.

وفي ظل انزلاق البلاد صوب الحرب الأهلية أصبح اليمن جبهة مهمة في الخصومة بين السعودية وإيران. وتتهم الرياض طهران بتأجيج الفتنة الطائفية من خلال دعمها للحوثيين.

ونددت الدول المحيطة باليمن بسيطرة الحوثيين على صنعاء ووصفتها بأنها انقلاب.

وقال قادة الحوثيين إن تقدمهم هو "ثورة" على هادي وحكومته "الفاسدة" وأشادت إيران بصعودهم باعتباره "صحوة إسلامية" في المنطقة.

من جهة أخرى وفي سياق الأزمة اليمنية نفى مسؤولون يمنيون تقارير بأن هادي غادر عدن. وقال مسؤول في الرئاسة اليمنية أن هادي لم يغادر اليمن وهو موجود في مكان آمن.

من جهته قال مراسل الجزيرة أن مدينة عدن تشهد فوضى وازدحاماً على خلفية أنباء عن اقتراب الحوثيين، وقد عُززت الإجراءات الأمنية في محيط المدينة للتصدي لأي هجوم محتمل.

وكانت واشنطن قد سحبت قواتها من القاعدة الجوية جنوب البلاد يوم السبت الماضي لأسباب أمنية في ظل حالة الاضطراب الأمني والسياسي التي تعيشها البلاد، وتضم القاعدة عشرات الجنود وغرف عمليات للتحكم في الطائرات من دون طيار.

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني المكلف رياض ياسين إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بخير وأنه داخل مدينة عدن.

وكان الوزير قال في مقابلة سابقة مع الجزيرة إن الحوار في بلاده انتهى بعد التطورات الأخيرة على الأرض، وطالب بتدخل عسكري من الدول العربية، وأضاف أن المقاومة مستمرة داعيا اليمنيين إلى الصمود لمواجهة الحوثيين.

من جهة أخرى قال محمد البُخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، إن قوات الجماعة وقفت إلى جانب الجيش والأمن في ما سماه تحرير عدن، وأضاف البخيتي أن الخطوة المقبلة للحوثيين ستكون رفع ما وصفه بالظلم عن الجنوبيين.