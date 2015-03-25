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معارك عنيفة في "إدلب" بين قوات الأسد و جبهة النصرة

25/3/2015

مقاتلوا النصرة في إدلب (أرشيف)

تستمر المعارك العنيفة عند مداخل مدينة ادلب  بين قوات الأسد ومجموعات مقاتلة بينها جبهة النصرة إثر هجوم واسع بدأته هذه المجموعات منذ عصر الثلاثاء، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تدور اشتباكات عنيفة عند المدخل الشرقي لمدينة ادلب وفي محيطها. وتتعرض مناطق عدة داخل المدينة لقصف مركز من جبهة النصرة".

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أن شكلت جبهة النصرة مع أحرار الشام وجند الأقصى وجيش السنة وفيلق الشام وصقور الشام ولواء الحق وأجناد الشام ما سمي بـ"جيش الفتح" الذي أعلن في بيان نشر الثلاثاء على حساب جديد على موقع تويتر، تحضيره لـ"غزوة ادلب" بهدف "تحرير المدينة خلال الايام القادمة".

وقال المرصد السوري إن "حركة أحرار الشام الإسلامية تمكنت من السيطرة على أربعة حواجز في محيط مدينة ادلب"، مشيرا لى "تفجير جبهة النصرة عربة مفخخة في محيط المدينة اليوم"، ليرتفع الى ثلاث عدد السيارات المفخخة التي تم تفجيرها منذ امس في عملية الاقتحام.

واسفرت الاشتباكات المستمرة منذ صباح  الثلاثاء عن مقتل عشرين عنصرا من قوات النظام على الأقل وعشرين آخرين من مقاتلي النصرة والفصائل الإسلامية، في حصيلة جديدة للمرصد.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" أن "محيط مدينة ادلب يشهد اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش وتنظيمات  من بينها جبهة النصرة وجند الاقصى وأحرار الشام وفصائل  أخرى ترتبط بتنظيم القاعدة حاولت شن هجوم  الثلاثاء على محيط المدينة".

 

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