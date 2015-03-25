البث الحي
منوعات

مصدر قضائي: 23 مايو محاكمة مرسي بتهمة " إهانة القضاء"

25/3/2015

الرئيس المصري المعزول – محمد مرسي

قال مصدر قضائي مصري إنه تحدد  23 من  ايار/مايو موعدا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من الشخصيات بتهمة "اهانة القضاء" وستكون المحاكمة هي الخامسة لمرسي الذي يواجه حكما بالإعدام في حال إدانته في قضايا أخرى من بينها التخابر مع دولة أجنبية والعنف.

ويتهم مرسي والاخرون بإهانة أحكام القضاء عبر تصريحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والمقابلات ومن بين المتهمين علاء عبد الفتاح، أحد النشطاء الذين دعوا إلى الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الخامس والعشرين من يناير 2011 ، والذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمشاركته في تظاهرة لم يصرح بها في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.  ومن بين المتهمين كذلك عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق في البرلمان، والحقوقي أمير سالم .

 

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)

أول تعليق إماراتي على جهود الكويت لإتمام المصالحة الخليجية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش