مصدر قضائي: 23 مايو محاكمة مرسي بتهمة " إهانة القضاء"

الرئيس المصري المعزول – محمد مرسي

قال مصدر قضائي مصري إنه تحدد 23 من ايار/مايو موعدا لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من الشخصيات بتهمة "اهانة القضاء" وستكون المحاكمة هي الخامسة لمرسي الذي يواجه حكما بالإعدام في حال إدانته في قضايا أخرى من بينها التخابر مع دولة أجنبية والعنف.

ويتهم مرسي والاخرون بإهانة أحكام القضاء عبر تصريحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والمقابلات ومن بين المتهمين علاء عبد الفتاح، أحد النشطاء الذين دعوا إلى الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الخامس والعشرين من يناير 2011 ، والذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمشاركته في تظاهرة لم يصرح بها في تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ومن بين المتهمين كذلك عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق في البرلمان، والحقوقي أمير سالم .