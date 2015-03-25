صحيفة: الحكم بالسجن على رسامي كاريكاتير لإهانة أردوغان

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

قالت صحيفة حرييت الأربعاء إن محكمة في اسطنبول حكمت بالسجن أحد عشر شهرا على رسامي كاريكاتير في صحيفة ساخرة أدينا بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة إن القضاة خفضوا عقوبة كل من الرسامين بهادير باروتر واوزر ايدوغان إلى غرامة تبلغ سبعة آلاف ليرة تركية ، وكان القضاء يطالب بعقوبة السجن سنتين للرسامين اللذين ليسا أول من يصدر بحقه حكم بالسجن من قبل القضاء التركي لأنهما رسما الرئيس التركي "بشكل مهين " – وذلك على حد وصف الصحيفة.

وكانت ايما سنكلير ويب من منظمة هيومن رايتس ووتش رأت أن "تركيا تملك ماضيا مثقلا في الملاحقات بتهمة التشهير" لكن سجن اشخاص بتهمة الإهانة يشكل توجها جديدا وصفته بالمثير للقلق ولا سابق له في السنوات العشر الاخيرة .