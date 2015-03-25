البث الحي
منوعات

صحيفة: الحكم بالسجن على رسامي كاريكاتير لإهانة أردوغان

25/3/2015

الرئيس التركي – رجب طيب أردوغان

قالت صحيفة حرييت الأربعاء إن محكمة في اسطنبول حكمت بالسجن أحد عشر شهرا على رسامي كاريكاتير في صحيفة ساخرة أدينا بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة إن القضاة خفضوا عقوبة كل من الرسامين بهادير باروتر واوزر ايدوغان إلى غرامة تبلغ سبعة آلاف ليرة تركية ، وكان القضاء يطالب بعقوبة السجن سنتين للرسامين اللذين ليسا أول من يصدر بحقه حكم بالسجن من قبل القضاء التركي لأنهما رسما  الرئيس التركي "بشكل مهين " – وذلك على حد وصف الصحيفة.

وكانت ايما سنكلير ويب من منظمة هيومن رايتس ووتش رأت أن "تركيا تملك ماضيا مثقلا في الملاحقات بتهمة التشهير"  لكن سجن اشخاص بتهمة الإهانة يشكل توجها جديدا  وصفته بالمثير للقلق  ولا سابق له في السنوات العشر الاخيرة .

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)

أول تعليق إماراتي على جهود الكويت لإتمام المصالحة الخليجية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش