تأجيل جلسة إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة بمصر

استئناف محاكمة صحفيي الجزيرة (غيتي)

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت الأربعاء تأجيل إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي، وآخرين يحاكمون غيابيا، إلى جلسة يوم 22 أبريل المقبل.

وكان رئيس المحكمة أمر في الجلسة الماضية التي عقدت يوم 19 مارس الجاري بتشكيل لجنة فنية جديدة بعد إقرار اللجنة السابقة بأنها لم تشاهد جميع أدلة الإدانة.

وقررت المحكمة في جلستها الأولى يوم 12 فبراير الماضي إخلاء سبيل باهر وفهمي، الأول بضمان محل إقامته، والثاني بكفالة بقيمة ربع مليون جنيه مصري.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن الصحفييْن بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن على قرار سجنهما سبع سنوات وعشر سنوات.

وقررت إعادة محاكمتهما مع الزميل بيتر غريستي بعد أكثر من أربعمائة يوم أمضوها في السجن، وأفرج عن غريستي في الأول من الشهر الماضي، ورحّل إلى بلده أستراليا.

ويحاكم الصحفيون بتهم مسيسة، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون وكذلك شبكة الجزيرة الإعلامية جملة وتفصيلا.

وعلى مدار ثماني جلسات استغرقت شهورا قدمت النيابة أدلة لا علاقة لها بالقضية ويوم 17 يونيو الماضي صدر حكم صادم بسجن باهر عشر سنوات، وسجن كل من غريستي وفهمي سبع سنوات إضافة إلى السجن عشر سنوات غيابيا على موظفين آخرين في شبكة الجزيرة من جنسيات مختلفة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت الأربعاء جلستها الخامسة ضمن إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة.

وكان رئيس المحكمة قد أمر في الجلسة الماضية بتشكيل لجنة فنية جديدة, بعد اعتراف اللجنة السابقة بأنها لم تشاهد جميع أدلة الإدانة.

وكانت المحكمة قررت في جلستها الأولى في الثاني عشر من فبراير إخلاء سبيل باهر وفهمي، الأول بضمان محل إقامته, والثاني بكفالة تبلغ ربع مليون جنيه مِصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإفراج عنهما بعد أن قبلت محكمة النقض الطعن على قرار سجنهما سبع سنوات، وعشر سنوات، وقررت إعادة المحاكمة مع الزميل بيتر غريستي بعد أكثر من أربعمائة يوم أمضوها في السجن.

يُذكر أن صحفي الجزيرة بيتر غريستي أُفرج عنه في الأول من فبراير ورُحل إلى بلده أستراليا.

ويحاكم الصحفيون بتهم وصفت بـ"المسيسة"، منها دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلاً.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.