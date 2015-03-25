المعارضة السورية تعلن سيطرتها الكاملة على بصرى الشام

في تطور جديد للصراع في سوريا، أعلنت قوات المعارضة سيطرتها الكاملة على مدينة بصرى الشام جنوب سوريا وقلعتها الأثرية.

وكانت المعارضة قد بدأت قبل نحو ثلاثة أيام معركة السيطرة على المدينة التي كانت من معاقل النظام المهمة جنوب السويداء.

وذكرت مصادر مقربة من النظام أن عشرات الجنود والمدنيين قتلوا في المدينة، وبسيطرتها على بصرى الشام تُحكم المعارضة قبضتها على كامل الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة درعا.

كما سيطرت قوات المعارضة السورية على عدة حواجز ونقاط تابعة للنظام تعتبر خط دفاع أول لمدينة إدلب.

يأتي ذلك ضمن معركة أعلنت عنها المعارضة وشكلت لها غرفة عمليات مشتركة تحت اسم جيش الفتح تضم أقوى الفصائل العسكرية في إدلب.

و قال مراسل الجزيرة هناك إن مقاتلي المعارضة السورية المسلحة تمكنوا من السيطرة على حاجزي سادكوب والشيب شرق المدينة بعد استهدافها بسيارتين ملغمتين ما أوقع عشرات القتلى من جنود النظام.

وفي دير الزور شرقي البلاد، قــُتل أطفال ونساء جراء قصف طائرات النظام مباني سكنية في أحد أحياء المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة في إدلب أن ثلاثين شخصا معظمهم أطفال، أصيبوا باختناق جراء إطلاق مروحيات النظام السوري براميل متفجرة تحوي مادة الكلور السام على مدينة بنش وقرية قميناس.

يُشار إلى أن النظام السوري استهدف بلدتي سرمين وقميناس الأسبوع الماضي بغازات سامة، أدت إلى مقتل ستة أشخاص بينهم أطفال وإصابة عشرات.

كما أفادت مصادر خاصة للجزيرة أن صاروخا من نوع أرض أرض مصدره الأراضي السورية انفجر قرب مدرسة السلام في مدينة الريحانية التركية الواقعة قرب معبر باب الهوى الحدودي والتي تضم مخيمات للاجئين السوريين.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار وقع قرب قاعدة عسكرية تركية ولم تقع أي إصابات.

وفي مدينة بصرى الشام جنوبي سوريا، احتدمت المعارك بين قوات المعارضة وجيش النظام المدعوم بمسلحي حزب الله اللبناني.

وتمكنت قوات المعارضة من السيطرة على مواقع جديدة في المدينة، وشنت طائرات النظام غارات مكثفة على المشافي في البلدات والمدن القريبة.

من جهتها، جددت مستشارة الأمن القومي الأمريكي، سوزن رايس، تأكيد موقف الولايات المتحدة بأن الرئيس السوري فقد كامل الشرعية في حكم سوريا وبأنه يتعين عليه الرحيل.

وأكدت التزام واشنطن بعملية انتقال سياسي متفاوَض عليها تحافظ على مؤسسات الدولة السورية, وتحمي الأقليات وتفسح المجال لتشكيل حكومة أكثر تمثيلاً.

جاء ذلك خلال اجتماع بين "رايس" ومعاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض.

وفي موسكو نقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر دبلوماسي روسي رفض ممثلي الائتلاف السوري المعارض المشاركة في الجولة الثانية من مشاورات موسكو بين أطراف النزاع.

وقلل المصدر من أهمية موقف الائتلاف مشيراً إلى أنه لا يمثل جميع أطياف المعارضة السورية.

من جهة أخرى، أظهرت الصور المسربة من سجون النظام السوري وجود أعداد كبيرة من الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت.

ورغم الفظائع التي يتضح أنها ارتُكبت بحق كل السجناء، فإن صور الطفل حمزة الخطيب وكذلك ثامر الشرعي تكشف عن تعرضهما لتعذيب يفوق الخيال.

وقد قالت السيدة نوال خليل المقداد والدة الطفل ثامر الشرعي الذي قـُتل بفعل التعذيب في السجون السورية وظهرت صورته ضمن الصور المسربة التي بثتها الجزيرة, قالت إن ابنها "ثامر" خرج في مظاهرة سلمية في بداية الثورة, وعندما اعتـُـقل أعادته قوات الأمن إلى أهله بعد أسابيع جثة عليها آثار تعذيب شديد.