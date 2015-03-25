الحوثيون قرب عدن، وهادي يطالب بتدخل عسكري دولي

تعزيزات أمنية داخل مدينة الحوطة بمحافظة لحج (الجزيرة-أ شيف)

قال مراسل الجزيرة في اليمن إن مسلحي الحوثي سيطروا على قاعدة العند الجوية الاستراتيجية بمحافظة لحج شمال عدن.

ويتزامن ذلك مع محاولات مستمرة من جماعة الحوثي للتقدم نحو عدن عبر أكثر من محور لاسيما في لحج والضالع.

يأتي هذا بعد أيام من فرض الجماعة سيطرتها على المرافق العسكرية والمدنية في مدينة تعز وخوضها اشتباكات عنيفة باتجاه محافظة لحج القريبة من عدن.

في الاثناء تواجه الجماعة مقاومة وُصفت بالشرسة من مسلحي القبائل في محافظة مأرب.

وكانت واشنطن قد سحبت قواتها من القاعدة الجوية جنوب البلاد يوم السبت الماضي لأسباب أمنية في ظل حالة الاضطراب الامني والسياسي التي تعيشها البلاد.

وتضم القاعدة عشرات الجنود وغرفَ عمليات للتحكم في الطائرات من دون طيار.

في غضون ذلك، طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مجلس الأمن إصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يسمح بتقديم المساعدة الفورية وبكل الوسائل الممكنة لردع ما وصفه بعدوان المليشيات الحوثية الوشيك على مدينة عدن.

وأوضح الرئيس اليمني في رسالة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، وحصلت الجزيرة على نسخة منها, أنه طلب من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى تقديم المساندة الفورية بكل الوسائل الممكنة بما فيها التدخل العسكري.

وقال هادي في رسالته إن كل جهوده السلمية والمساعي التي بذلت قوبلت بالرفض ممن وصفهم بالانقلابيين الحوثيين.

واضاف أن الحوثيين يواصلون عدوانهم على بقية المناطق مستخدمين الأسلحة التي استحوذوا عليها كالطائرات، وقصفوا بها عدة مدن منها عدن.

وجاء في رسالة هادي أن هناك مخاوف من استغلال تنظيم القاعدة لحالة عدم الاستقرار الراهنة لإثارة مزيد من الفوضى ما يؤدي إلى انزلاق البلاد نحو مزيد من العنف.

وقد أعلن محافظ تعز استقالته من منصبه بسبب رفض قوات الأمن الخاصة الموالية للحوثيين الانصياع لأوامره، واقتحامِها مدينة التربة. جاء الإعلان بعد مقتل سبعة متظاهرين في عمليتي إطلاق نار منفصلتين من قبل مسلحين حوثيين في محافظة تعز.

من ناحية أخرى، تصدت القوات الموالية للرئيس اليمني لهجومين من الحوثيين على بلدتي الضالع وكرش جنوب البلاد وأجبرتهم على التراجع.

وتواصلت المعارك بشكل متقطع بين الحوثيين ومسلحي القبائل في منطقة قانية الواقعة بين مأرب والبيضاء.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحي القبائل تمكنوا من أسر اثنين من الحوثيين خلال المواجهات.

من ناحية أخرى أعلنت قبائل بَلْعُبيد في محافظة شبوة استعدادها للدفاع عن مناطقها في مواجهة أي تقدم حوثي محتمل.

وسياسياً، قالت جماعة الحوثي إن الاعلان عن انتقال التفاوض الى الدوحة وتوقيع أي اتفاق يمكن التوصل إليه في الرياض كلام لا يعنيها.