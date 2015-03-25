الاتحاد الأوروبي يدعو لاستئناف محادثات السلام

دعوة أوروبية لاسئتناف المفاوضات

دعت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيدريكا موجيريني الإسرائيليين والفلسطينيين الأربعاء لسرعة استئناف محادثات السلام التي انهارت العام الماضي وأكدت سعيها لتنشيط المشاركة الأوروبية في المفاوضات.

وقال الاتحاد الأوروبي في سلسلة من التقارير السنوية التي تجري تقييما للتقدم في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان في الدول القريبة من الاتحاد إنه يتعين على إسرائيل "بذل كل جهد ممكن من أجل الاستئناف المبكر لعملية السلام في الشرق الاوسط" بينما حث تقرير منفصل السلطة الفلسطينية على انتهاج "خطوات إيجابية" لاستئناف محادثات السلام، كما دعا إسرائيل الى ضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وأعربت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيدريكا موجيريني عن رغبتها في إشراك دول عربية بدرجة أكبر في عمل رباعي الوساطة في الشرق الاوسط المكون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.

يذكر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سبب قلقا بالغا في بروكسل وواشنطن الأسبوع الماضي عندما أعلن قبل يوم من فوزه في الانتخابات العامة أن الفلسطينيين لن تكون لهم دولة أبدا مادام هو في السلطة ، وفي وقت لاحق حاول التراجع عن تصريحاته.