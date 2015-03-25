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الإفراج عن حبيب العادلي وزير داخلية نظام مبارك

25/3/2015
حبيب العادلي (EPA-أرشيف)

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر أمني إنه تم الإفراج عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في عهد حسني مبارك من السجن الأربعاء بعد قضاء عقوبة السجن لثلاث سنوات.

وأقيل العادلي من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011 وأطاحت بمبارك من الحكم بعد ثلاثين عاما في الحكم وألقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين.

وبرئ العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

وقالت الوكالة الرسمية "أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية خروج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من محبسه بمنطقة سجون طره بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق الإفراج عنه من النيابة العامة".

وبرأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا في الوقت الذي أصدرت فيه أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يقول منتقدوه إنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.

ونال العادلي البراءة في نوفمبر الماضي في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة على مبارك وقضت نفس المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في القضية.

كما برأت محكمة في فبراير الماضي العادلي وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في عهد مبارك من اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام في قضية معروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية.

وقبل حوالي أسبوع قضت محكمة ببراءة العادلي من اتهامات بالكسب غير المشروع وألغت قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.

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