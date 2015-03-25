أنباء عن هروب هادي من عدن لجهة مجهولة

الرئيس اليمني – عبد ربه منصور هادي

تضاربت الأنباء حول مصير الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى حيث يؤكد الحوثيون أنه هرب من عدن إلى جهة غير معلومة ورصدت مكافأة مالية كبيرة لمن يقبض عليه، بينما نقل عن مصادر رئاسية تأكيدات أن الرئيس اليمنى مازال داخل عدن وأنه لا يعتزم مغادرتها.

و ذكر تليفزيون المسيرة التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين" أن الرئيس عبد ربه منصور هادى – هرب من منزله في عدن وأن مصيره لايزال مجهولا ، كما أكد تليفزيون المسيرة أنه تم اعتقال اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج.

في نفس السياق، ذكر شهود عيان أن طلائع قوات عسكرية وعناصر تابعة للحوثيين وصلت إلى مشارف مدينة عدن بعد استيلائها على محافظة لحج التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن عدن ورجح شهود العيان أن يكون هادى غادر عدن عبر البحر .