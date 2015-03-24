20 قتيلاً في قصف للنظام السوري على حلب ودرعا

ضحايا النظام السوري (الأسوشيتد برس)

استمراراً لمسلسل سفك الدماء في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بأن 13 شخصاً على الأقل بينهم أطفال قُتلوا فـي قصف من قوات النظام السوري لأحياء في مدينة حلب القديمة.

وقال إن خمسة أشخاص من عائلة واحدة وبينهم أطفال أيضاً، قُتلوا في غارة جوية شنتها طائرات تابعة للنظام على منزلهم في قرية طفس بمحافظة درعا، كما شن النظام السوري غارات مكثفة على مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب.

من جهتها، تخوض قوات المعارضة السورية معارك طاحنة ضد جيش النظام المدعوم بعناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني داخل مدينة بصرى الشام الأثرية في ريف درعا الشرقي، بهدف السيطرة على المدينة، بما فيها القلعةُ الأثرية.

وقد سيطرت المعارضة على العديد من المباني السكنية التي جعلها حزب الله نقاطاً عسكرية متقدمة لحماية القلعة الأثرية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أن الحل في سوريا لن يكون إلا بالعودة إلى نتائج مؤتمر جنيف واحد والترتيبات التي وضعت لإخراج البلاد من أزمتها. وقال الفيصل إنه لا دور للأسد ومن تلطخت أيديهم بالدماء في ترتيبات المرحلة الانتقالية في سوريا.

في غضون ذلك، كشفت صور مسربة من سجون النظام السوري وجود عدد ممن يعتقد أنهم فلسطينيون بين آلاف الضحايا السوريين الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت.

وحيث ظهرت صور خريطة فلسطين وشماً على أجساد بعض الضحايا، فإنها تُعيد إلى الأذهان تاريخا مما كان يصفه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعدوان النظام السوري تحت قيادة حافظ الأسد على الفلسطينيين وثورتهم ومخيماتهم.

وقال ثائر أبو علي المعتقلُ الفلسطيني السابق في السجون السورية، إنه اعتُقل لأنه ساعد الجرحى في مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

وأضاف أنه في كل يوم كانت تتم تصفية أربعة أو خمسة من المسجونين من كل زنزانة من دون أي محاكمة.