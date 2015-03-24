مقتل 4 بالرصاص في احتجاجات مناوئة للحوثيين في تعز

مظاهرة حاشدة في مدينة تعز اليمنية- ارشيف

قال مسؤولون طبيون وشهود إن جنودا ومسلحين حوثيين قتلوا بالرصاص أربعة أشخاص على الأقل يوم الثلاثاء مع خروج متظاهرين إلى شوارع تعز الواقعة بوسط اليمن للاحتجاج على استيلاء الحوثيين على المدينة.

وحدثت إراقة الدماء في حين تقدمت قوات أخرى للحوثيين جنوبا من عدة اتجاهات إلى مدينة عدن الساحلية حيث يتمركز الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ فر الشهر الماضي من اعتقال منزلي فرض عليه في العاصمة صنعاء.

وقال شهود إن مسلحين حوثيين الى جانب جنود مؤيدين للرئيس السابق علي عبد الله صالح فتحوا النار على متظاهرين عزل في وسط تعز وفي قرية قريبة.

وأظهرت صور نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا تقطر منهم الدماء اثناء نقلهم بعيدا على دراجات نارية. ولم يمكن لرويترز التأكد من مصداقية الصور.

وأحرق المتظاهرون العديد من السيارات ردا على اطلاق النار.

وأقام مئات النشطاء مخيم احتجاج في وسط تعز يوم الأحد حين استولى مقاتلون حوثيون ووحدات عسكرية متحالفة معهم على المدينة الواقعة على مرتفعات في تحرك لم يواجه مقاومة عسكرية تذكر لكنه أغضب كثيرا من السكان.

وتعز معقل لمعارضة صالح المتحالف مع الحوثيين ولعبت دورا في ثورات الربيع العربي في 2011 التي قادت في نهاية الأمر الى تركه السلطة.

والحوثيون جماعة شيعية تدعمها إيران زحفت من معاقلهم في شمال البلاد وسيطروا على صنعاء في سبتمبر أيلول وحاولوا منذ ذلك الوقت بسط سيطرتها خارج العاصمة واشتبكت مع قبائل سنية ومقاتلي تنظيم القاعدة السني ايضا.

وكتبت الناشطة بشرى المقطري من تعز في صفحتها على فيسبوك تقول "يجيد الحوثيون وعلى مدى تاريخهم صناعة العدو.. واليوم يسلطون كل حقدهم على مدينة تعز..المدينة التي نصرت مظلوميتهم حينما كان نظام صالح يخوض حروبه ضدهم."