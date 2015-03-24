مقتل ثلاثة أفراد من الجيش والشرطة بشمال سيناء

سيناء العريش جنود مصريون- ارشيف

قالت مصادر أمنية وطبية إن ضابطا وصف ضابط في الجيش المصري ومجند شرطة قتلوا وأصيب عشرة من مجندي الجيش يوم الثلاثاء في هجومين بمحافظة شمال سيناء المضطربة.

وقالت المصادر الأمنية إن الخسائر البشرية من افراد الجيش حدثت نتيجة تفجير قنبلة مزروعة على جانب طريق استهدفت مدرعتهم بقرية الخروبة في منطقة الشيخ زويد القريبة من العريش عاصمة المحافظة.

وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع خلال قيام قوات الجيش بعملية تمشيط في القرية وإنه يبدو أن المهاجمين فجروا القنبلة باستخدام جهاز للتحكم من بعد.

وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين في حالة خطيرة مضيفة أنهم نقلوا إلى مستشفى العريش العسكري.

وذكرت المصادر الأمنية إن مجند الشرطة قتل في العريش عندما أطلق عليه مسلحون الرصاص من سيارة مسرعة قرب معسكر لقوات الأمن. وقال مصدر إن المهاجمين لاذوا بالفرار.

ومنذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي في انقلاب الثالث من يوليو تموز 2013 كثف مسلحون ينشطون في شمال سيناء هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في المحافظة وقتلوا مئات من افرادهما.

وتقول السلطات إن مئات "المتشدين" قتلوا أيضا في حملة للجيش والشرطة على مخابئهم في المنطقة.