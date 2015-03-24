مصرع 150 راكباً بتحطم طائرة جنوب فرنسا

صورة أرشيفية مطابقة للطائرة المنكوبة (Getty)

أعلنت السلطات الفرنسية تحطم طائرة ركاب ألمانية جنوب فرنسا وعلى متنها نحو 150 شخصاً بينهم أفراد الطاقم.

وقال وزير النقل الفرنسي إنه لا ناجين من الحادث الذي وقع في منطقة نائية جنوب سلسلة جبال الألب.

من جهتها، قالت الشرطة الفرنسية ومسؤولو طيران إن الطائرة التابعة لشركة "جيرمان وينغز" إحدى شركات لوفتهانزا الألمانية، تحطمت في جنوب فرنسا وهي في طريقها من مدينة برشلونة الإسبانية إلى مدينة دسلدورف الألمانية.

وقد استبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند نجاة الركاب والطاقم، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا ومعظمهم من الألمان.

وأضاف أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في ملابسات سقوط الطائرة وأنها تعمل على التثبت من عدم حصول تداعيات للحادث على الأرض.

وقال أولاند "إنها مأساة جوية جديدة ونحن نحاول معرفة أسباب ما جرى للطائرة وسنسلم نتائج التحقيقات للسلطات المعنية في ألمانيا وإسبانيا وعائلات الضحايا".

وتابع: "نحن في حالة حداد لأن المأساة وقعت فوق أراضينا حيث نحاول أن نتثبت من عدم حصول أي تداعيات أخرى للحادث الذي وقع في منطقة وعرة".

وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية ومسؤولو طيران أكدوا تحطم طائرة ركاب من طراز إيرباص 320 في جنوب فرنسا.

وقالت صحيفة "لا بروفانس" نقلاً عن مسؤولي طيران إن الطائرة المنكوبة كانت تقل نحو 150 راكباً بما في ذلك أفراد الطاقم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن سبب التحطم لم يُعرف بعد، وإنه قام بتنشيط وحدة الأزمات الوزارية للمساعدة في تنسيق العمل في أعقاب الحادث، وأضاف أنه أرسل وزير الداخلية برنار كازنوف إلى مكان الحادث.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة لوفتهانزا إن الشركة ليست لديها أي معلومات بعد تقارير عن تحطم طائرة في فرنسا ولا يمكنها تأكيد وقوع حادث.

وقالت جيرمانوينجز عبر تويتر إنها ستبلغ وسائل الإعلام على موقعها الالكتروني عندما يتوفر لها المزيد من المعلومات.

وقالت شركة إيرباص إنها على دراية بتقارير إعلامية أفادت بتحطم طائرة تابعة لشركة جيرمانوينجز بجنوب فرنسا، وإن كل الجهود تنصب الآن على تقييم الموقف، وإنها ستعلن أي معلومات أخرى بمجرد توفرها.