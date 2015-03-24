البث الحي
منوعات

مصرع 150 راكباً بتحطم طائرة جنوب فرنسا

24/3/2015
صورة أرشيفية مطابقة للطائرة المنكوبة (Getty)

أعلنت السلطات الفرنسية تحطم طائرة ركاب ألمانية جنوب فرنسا وعلى متنها نحو 150 شخصاً بينهم أفراد الطاقم.

وقال وزير النقل الفرنسي إنه لا ناجين من الحادث الذي وقع في منطقة نائية جنوب سلسلة جبال الألب.  

من جهتها، قالت الشرطة الفرنسية ومسؤولو طيران إن الطائرة التابعة لشركة "جيرمان وينغز" إحدى شركات لوفتهانزا الألمانية، تحطمت في جنوب فرنسا وهي في طريقها من مدينة برشلونة الإسبانية إلى مدينة دسلدورف الألمانية.

وقد استبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند نجاة الركاب والطاقم، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا ومعظمهم من الألمان.

وأضاف أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في ملابسات سقوط الطائرة وأنها تعمل على التثبت من عدم حصول تداعيات للحادث على الأرض.

وقال أولاند "إنها مأساة جوية جديدة ونحن نحاول معرفة أسباب ما جرى للطائرة وسنسلم نتائج التحقيقات للسلطات المعنية في ألمانيا وإسبانيا وعائلات الضحايا".

وتابع: "نحن في حالة حداد لأن المأساة وقعت فوق أراضينا  حيث نحاول أن نتثبت من عدم حصول أي تداعيات أخرى  للحادث الذي وقع في منطقة وعرة".

وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية ومسؤولو طيران أكدوا تحطم طائرة ركاب من طراز إيرباص 320 في جنوب فرنسا.

وقالت صحيفة "لا بروفانس" نقلاً عن مسؤولي طيران إن الطائرة المنكوبة كانت تقل نحو 150 راكباً بما في ذلك أفراد الطاقم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن سبب التحطم لم يُعرف بعد، وإنه قام بتنشيط وحدة الأزمات الوزارية للمساعدة في تنسيق العمل في أعقاب الحادث، وأضاف أنه أرسل وزير الداخلية برنار كازنوف إلى مكان الحادث.

من جانبه، قال متحدث باسم شركة لوفتهانزا إن الشركة ليست لديها أي معلومات بعد تقارير عن تحطم طائرة في فرنسا ولا يمكنها تأكيد وقوع حادث.

وقالت جيرمانوينجز عبر تويتر إنها ستبلغ وسائل الإعلام على موقعها الالكتروني عندما يتوفر لها المزيد من المعلومات.

وقالت شركة إيرباص إنها على دراية بتقارير إعلامية أفادت بتحطم طائرة تابعة لشركة جيرمانوينجز بجنوب فرنسا، وإن كل الجهود تنصب الآن على تقييم الموقف، وإنها ستعلن أي معلومات أخرى بمجرد توفرها.

 

المزيد من منوعات

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)
الأكثر قراءة

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)

أول تعليق إماراتي على جهود الكويت لإتمام المصالحة الخليجية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش