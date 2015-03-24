مسؤول أميركي يدعو إسرائيل لإنهاء 50 عاما من الاحتلال

دينيس مكادونو كبير موظفي البيت الأبيض (رويترز)

في تطور أميركي لافت، طالب كبير موظفي البيت الأبيض دينيس مكادونو إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية المستمر منذ نحو خمسين عاماً، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في العيش وحكم نفسه في دولته المستقلة.

وأكد مكادونو -أمام جماعة ليبرالية لليهود الأميركيين- التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال إنه لا يمكن تجاهل تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يتنصل فيها من تلك الاستراتيجية والتي عبر عنها أثناء حملته الانتخابية الأخيرة.

وكان نتنياهو قد صرح أثناء حملته الانتخابية بتخليه عن حل الدولتين، وأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية طالما بقي رئيساً للوزراء.

وبعد هذه التصريحات، عبر البيت الأبيض عن قلقه بشأن مواقف نتنياهو تلك، بينما طالبته فرنسا "بالتحلي بالمسؤولية"، وأكدت الأمم المتحدة أنها تنتظر عودة إسرائيل إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين للوصول إلى حل الدولتين.

يشار إلى أن نتنياهو حقق فوزاً كبيراً على خصومه في الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي، حيث حاز حزبه الليكود على 30 مقعداً من أصل 120 في الكنيست.

بينما حاز الاتحاد الصهيوني المنافس لنتنياهو بزعامة هرتسوغ على 24 مقعداً، وبالتالي فإن نتنياهو سيكون الأوفر حظاً بالتكليف لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.